健康網》孩子的堅持不是任性 心理師：是自主的第一步

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新表示，小孩固執的背後，往往是他們正在學習守護自己認定的重要事物。與其全盤否定，不如適時引導；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕孩子的一些「小堅持」，大人看來或許任性又不可理喻，非要帶某個玩具出門、執意穿還沒乾的衣服、堅決不肯洗掉心愛的被被……等。台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新表示，這些固執背後，往往是他們正在學習守護自己認定的重要事物。與其全盤否定，不如適時引導。在尊重選擇的同時，也讓孩子開始學著為自己的決定負責，是走向自主的第一步。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」分享，孩子的小堅持如：「我要帶這個玩具，我已經跟同學說好，要一起玩這個！」，出門前手裡就是要多拿一樣東西。「我就要穿這件，它還沒乾也沒關係啦！」，濕衣服也無法阻止今天非穿不可的堅定信念。你以為那是任性，其實是他們在學著保護心裡重要的東西。這些看似無聊的堅持，常常就是「我是誰」的小小證明。

黃閎新表示，如果沒有健康、安全或規範上的限制，可以嘗試讓孩子自己決定。但也別忘了：做決定，就要學著承擔後果。

●想帶出門，就請自己拿好。

●想保存，就自己整理。

●弄丟了、弄壞了，也要練習怎麼處理、怎麼求助。

黃閎新提到，從堅持裡長出來的責任感，才會成為真正的自主。

