力抗國人癌症「雙殺手」 專家點名健保補齊拼圖缺口

專家認為，肺癌仍有創新療法、早期用藥等缺口，呼籲盡快補齊拼圖，同時與肝癌息息相關的B肝，用藥也要跟上國際，以力抗國人癌症「雙殺手」。（記者廖振輝攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕2030年癌症死亡率下降3分之1是賴政府重要目標，儘管健保去年新增與擴增給付癌症新藥達破百億，但專家認為，肺癌仍有創新療法、早期用藥等缺口，呼籲盡快補齊拼圖，同時與肝癌息息相關的B肝，用藥也要跟上國際，以力抗國人癌症「雙殺手」。

肺癌是國人癌症發生率與死亡率首位，台北醫學大學副校長李岡遠表示，近年肺癌出現年輕化趨勢，女性25歲、男性30歲開始冒出個案，其中以非小細胞癌每年約新增1.5萬名為大宗，也是不抽菸卻罹癌的主要族群，多與家族史有關，診間常碰到1人確診，其他家人進一步檢查再發現1、2人中鏢，但治療推陳出新速度也較快，因此5年存活率從20.1%上升至52.7%。

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李岡遠指出，與抽菸相關性高的小細胞肺癌，每年新增1千多人，但健保給付用藥相對少，5年存活率僅6.7%。目前肺癌早期標靶及免疫治療，或是雙特異性T細胞銜接系統等創新療法，或是罕見突變基因的雙效抗體、抗體藥物複合體等，仍是健保待補齊的拼圖。

李岡遠直言，許多新藥價格昂貴，即使通過食藥署核准上市，仍猶如私人飛機，只有財力豐厚的人用得起，必須取得健保給付，才是多數民眾搭得到的民航機。

至於國人癌症死因第2位的肝癌，台大醫院胃腸肝膽科醫師徐士哲表示，肝癌與病毒性肝炎高度相關，台灣C肝2022年估近33萬人，但因口服新藥問世且健保給付，可望今年消除，B肝則推估高達189萬名帶原者，不少人欠缺病識感、未定期追蹤，陷入防治困境，需發展提高正確認知與遵從醫囑的作法，同時健保給付用藥有時間限制，也應調整跟上國際指引。

近年癌症免疫治療被許多病人視為一線曙光，但台灣分子醫學會常務監事曾嶔元指出，免疫治療的「敵我二分法」，有助阻斷癌症出路消滅，但只有用在對的人，效果才會好，因此「錯誤配對修復功能不足（dMMR）」與「高微衛星不穩定性（MSI-H）」等2大生物標記於癌症免疫治療扮演重要角色，可作為實踐精準醫療與提升健保效益的關鍵標的。

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