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健康 > 心理精神

健康網》如何準備退休生活？ 專家：重新評估人生價值

2025/08/06 19:28

退休可能帶來不確定性。專家建議，只要擁有正確心態，與充分準備，將可迎接人生新篇章；圖為情境照。（圖取自freepik）

退休可能帶來不確定性。專家建議，只要擁有正確心態，與充分準備，將可迎接人生新篇章；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕人奮鬥一生，到了退休階段，是重大轉折之一，它常常帶來自由感、新的可能性以及放慢腳步的機會。然而，退休也可能帶來情感上的挑戰和不確定性。專家建議，只要擁有正確的心態，與充分的準備，退休生活將是充實且健康的人生新篇章。

根據《獨立報》報導，對許多人來說，離開工作後，生活失去了規律，而變成艱難的適應過程。英國心理諮商協會（BACP）高級認證心理治療師兼諮商師莉娜．穆克吉（Lina Mookerjee）說，「我們從小就被灌輸一種對退休的美好想像，但實際情況並不是每個人都一樣。」、「大家常常預設退休會是多麼美好的一段時光，但當真正面對現實時，有時候反而會感到震驚。」

穆克吉分享度過這段人生轉折期的7項秘訣：

●建立健康的日常生活習慣

「擁有規律的日常生活，意味著你不僅要關注當下，還要關注飲食、運動、社交和休息等方面的長期健康，」穆克吉說。在老年生活中，保持健康和福祉變得更加困難，必須更加自律，規律的日常生活也能帶來安心和舒適。

●找到你的目標

工作賦予人們目標。通常，這個目標是為了養家糊口，或者公司的使命會讓你感覺自己是某個團體的一部分，退休後就需要以個人身份承擔起這份責任。這個時候思考你需要重新評估什麼，再採取行動，關鍵在於找到價值，因為價值和目標是緊密相連的。

●考慮當志工

「週末我去了當地的慈善商店，那裡做志工的女性都快80歲，她們非常忙碌，」穆克吉說。她們熱愛這份工作，因為這能讓她們感受到被需要、被重視。所以，志願服務的力量真的很強大。

●努力維持社交生活

「退休後，人們通常會從繁忙的辦公室搬到安靜的地方，」穆克吉強調。作為人類，我們與人相處更健康，所以在社交方面，最重要的是努力維持，試著養成每週或每月與前同事或朋友見面的習慣。

●建立新聯繫

「試著結識新朋友，」穆克吉建議。也可以考慮加入一個新的俱樂部，在慈善商店做志願者，或參加圖書館的活動，例如，拼字遊戲、數獨等等。它讓人們走出去，互相交流，而且很熟悉。它讓你有所期待，讓你起床穿好衣服，迎接新的一天。

●嘗試園藝

「園藝真的能讓人恢復活力，」穆克吉說。他鼓勵每個人開始種植，這有療癒作用，還能讓人有事可做。

●每天散步

「每天起床，至少走20分鐘，一天2次，走熟悉的路線，」穆克吉建議。因為運動可以保持健康，尤其是在陽光下，這樣就能獲得一些維生素D。

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