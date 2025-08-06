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登革熱威脅 雨後升高！民雄鄉大清消3天 慎防病媒蚊

2025/08/06 15:55

民雄鄉公所自今（6）日起展開為期3天的全鄉清潔消毒作業。（民雄鄉公所提供）

民雄鄉公所自今（6）日起展開為期3天的全鄉清潔消毒作業。（民雄鄉公所提供）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕受到西南氣流影響，嘉義地區連降多日大雨，平原、沿海地區多處淹水成災。憂心雨後處處積水成了病媒蚊孳生的溫床，民雄鄉公所自今（6）日起展開為期3天的全鄉清潔消毒作業，事前並透過村辦公室廣播，請鄉親因應配合。鄉長林于玲強調，大雨過後，登革熱蠢蠢欲動，大家務必及時清理居家周遭的積水，全民攜手防範病媒蚊孳生。

林于玲表示，受到颱風與豪大雨影響，到處都有積水，為防範病媒蚊孳生、提升環境衛生安全，公所隨即啟動全鄉環境清潔與消毒作業，自今日進行為期3天的全鄉清潔消毒作業，針對各村主要道路、社區巷弄及積水死角，全面展開防疫清消，全力強化登革熱防治，避免孳生病媒蚊。

林于玲說，為守護鄉內公共衛生與居民健康安全，請鄉親們配合消毒作業時一些注意事項，包括門窗請緊閉，寵物、魚池等請妥善安置家中或適當遮掩， 戶外暫勿曬衣物。

林于玲指出，積水易成病媒蚊孳生溫床，居家周遭如果有低漥處容易積水，應想辦法填平，積水容器也要妥善處理，看是要收到屋內保持乾燥，或是倒蓋避免積水。 

西南氣流帶來豪雨，多處淹水。雨後，民雄鄉公所深入大街小巷，進行積極清消。（民雄鄉公所提供）

西南氣流帶來豪雨，多處淹水。雨後，民雄鄉公所深入大街小巷，進行積極清消。（民雄鄉公所提供）

民雄鄉公所在雨後進行全鄉清潔消毒作業。（民雄鄉公所提供）

民雄鄉公所在雨後進行全鄉清潔消毒作業。（民雄鄉公所提供）

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