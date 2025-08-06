新北「晚美人生」靈性照顧 攜手瑞智基金會培訓種子講師

新北市社會局推動「晚美人生我做主」，靈性關懷師劉亮馨（中）帶領學員工作坊進行討論。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕面對超高齡社會來臨，民眾平均餘命提高，但要活得優雅、活得健康、活得有智慧，身、心、靈都需安頓。新北市社會局推動「晚美人生我做主」，與瑞智社會福利基金會合作，預計培訓84位「靈性照顧」的種子講師，再深入各社區據點，帶領長輩如何豐富自己的生命內涵，厚實生命寬度，迎接老後的人生；在面對生命終章時，亦能坦然面對。

瑞智社福基金會董事長徐文俊表示，人老了可能耳不聰、目不明，但靈性卻是不變，因此他主張身、心、社、靈都要健康。社是指「社會參與」，有社會參與能延緩失智失能，長輩每天早上醒來，如果想說「我生命又少了一天」，會覺得難過；但如果換腦想「我又多活了一天」，那積極向上的態度會帶來整日的開心，因此不僅要善終，也要「善生」。

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靈性關懷師劉亮馨表示，人雖然無法延長生命的長度，但可以加強生命的厚度，在身體自然衰老時，可能會因各種病痛或面對死亡而引發不安與徬徨，若未能獲得即時支持與開導，可能會影響身心健康，因此靈性的關懷與照顧非常重要。

「靈性照顧」種子講師培訓以「和自己和好」、「和他人和好」、「和至高者連結」及「探索生命的意義和目的」四大主題為核心，學員必須經過48小時的初階、二階豐富課程，以及工作坊討論和實習，方能獲得種子講師認證，進入社區據點宣導。

其中二階的課程，邀請前中華福音神學院王瑞珍老師，南華大學生死學系助理教授釋普安法師，以及亞洲浸信會神學研究院神學博士萬小運牧師，在三重勞工中心集會廳，分別從儒家、道家、道教、佛教及基督教等信仰中，深入剖析生死觀與生命關係。

新北市社會局推動「晚美人生我做主」，與瑞智社會福利基金會合作培訓「靈性照顧」種子講師。（記者翁聿煌攝）

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