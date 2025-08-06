陪鄰居檢查意外發現乳癌！醫：定期追蹤是關鍵

長安醫院乳房外科醫師李育嘉呼籲，防治乳癌定期追蹤與必要時的複檢格外重要。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中60歲陳姓婦人，因鄰居聽完乳癌防治講座後相約前往醫院乳房外科檢查，原本只是順道陪同檢查，沒想到竟意外發現左側乳房有惡性腫瘤，所幸腫瘤仍屬早期，醫生安排接受保留乳房的腫瘤切除與淋巴結摘除術，術後恢復良好，讓她對這場「意外的陪診」深感幸運與感激，醫師也提醒定期追蹤是防治乳癌的關鍵。

長安醫院乳房外科醫師李育嘉表示，日前受邀至社區長青學苑舉辦乳癌防治講座，不久後，一位熱心學員便邀請鄰居陳女士一起前來門診做乳房檢查。其主訴左側乳房腫塊曾在他院切片診斷為良性，之後並未持續追蹤。此次經超音波檢查發現腫塊邊界不清楚、形狀不規則，經再次切片後確診為乳癌。

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李育嘉表示，乳癌初期往往沒有症狀，因此良性診斷後仍須持續追蹤，才能避免遺漏出現惡性變化，因此定期追蹤與必要時的複檢格外重要。強調如果能持之以恆定期檢查，很有機會在癌前病變或原位癌階段就發現問題，並且及時治療，達到完全痊癒的可能。以患者為例，因腫瘤發現得早，不僅順利接受手術，術後亦無需化療，且未見明顯轉移跡象。

李育嘉呼籲，乳癌雖為台灣女性最常見的癌症，但若及早診斷與治療，第1期乳癌的5年存活率可高達98%。提醒衛福部國民健康署目前已擴大乳房攝影篩檢補助年齡至40至74歲，民眾應善用資源，特別是有腫塊、乳頭內陷或分泌異常時，更不應輕忽，每一次定期檢查，都是與健康拉近距離的關鍵一步。

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