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5旬男師說話沙啞氣音達半年 局部麻醉喉部打玻尿酸改善

2025/08/06 15:44

耳鼻喉科醫師洪上祐指聲帶功能障礙或喉部結構異常，可經由局部麻醉下喉部注射治療，對不適合全身麻醉傳統手術的患者來說是項福音。（記者王俊忠攝）

耳鼻喉科醫師洪上祐指聲帶功能障礙或喉部結構異常，可經由局部麻醉下喉部注射治療，對不適合全身麻醉傳統手術的患者來說是項福音。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕50多歲的男老師說話沙啞、有氣音長達逾半年，找上成大醫院耳鼻喉科醫師，醫師診治發現男老師的聲帶出現雙側溝（即凹陷），成因可能與本身體質、教學講話有關，難以確定。醫師為男師做1次自費的局部麻醉喉部雙側玻尿酸注射，效果不錯；醫師並請男師接受語言治療，需調整說話方式，避免再發生類似狀況。

成大醫院耳鼻喉科醫師洪上祐指出，聲帶發出聲音仰賴2關鍵條件：

1.聲帶能準確地向中線靠攏閉合。

2.是聲帶組織需具備一定的彈性與厚度。

當聲帶因神經受損（如聲帶麻痺）、萎縮或聲帶溝等疾病，導致閉合不全時，會出現說話漏風、音量變小、講話容易疲倦等情況；嚴重者甚至吞嚥困難或嗆咳，影響日常生活與社交自信。

長期聲音沙啞、說話氣音過重或吞嚥困難，這些日常看似不嚴重的困擾，可能與聲帶功能障礙或喉部結構異常有關。洪上祐表示，透過「局部麻醉下喉部注射治療」，有望明顯改善發聲與吞嚥功能，對許多不適合傳統全身麻醉手術的患者來說，是1項安全又便利的療法。

洪上祐說明，經由局部麻醉下聲帶注射療法，將填充物質注入聲帶內，補足空隙、增加厚度，使其恢復閉合功能，改善聲音與吞嚥狀況，治療過程僅需10至15分鐘，且大多可於門診完成，無需住院或全身麻醉。

對於聲帶囊腫、瘜肉等良性病灶，可採用局部麻醉下注射類固醇，達到局部消炎及縮小病灶體積，這方法不必開刀、也無需全身麻醉，療程恢復期短約3天；針對吞嚥困難，若主因為環咽肌功能不全，也可以此打肉毒桿菌素，放鬆過度緊繃的肌肉，改善吞嚥症狀。洪上祐強調，此療也非適用所有患者，對不同因素造成的吞嚥困難，療效可能有限，需由專業醫師詳細評估個別病患狀況與適合的治療。

五十多歲男老師做手術前有聲帶雙側溝（即凹陷）。（記者王俊忠翻攝）

五十多歲男老師做手術前有聲帶雙側溝（即凹陷）。（記者王俊忠翻攝）

五十多歲男老師做手術後聲帶雙側溝明顯消失。（記者王俊忠翻攝）

五十多歲男老師做手術後聲帶雙側溝明顯消失。（記者王俊忠翻攝）

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