健康網》補充膳食纖維鈣厲害！ 「海帶芽鮮奶蛋捲」這樣做

2025/08/07 09:37

營養師周亦秀分享，海帶芽富含膳食纖維，也能降低膽固醇，搭配富含鈣質的牛奶，可變化出好吃又營養的「海帶芽鮮奶蛋捲」。（圖取自周亦秀臉書）

營養師周亦秀分享，海帶芽富含膳食纖維，也能降低膽固醇，搭配富含鈣質的牛奶，可變化出好吃又營養的「海帶芽鮮奶蛋捲」。（圖取自周亦秀臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕海帶芽是多人喜歡拿來煮湯的食材之一，但其實還有你不知道的另類新吃法。營養師周亦秀分享，海帶芽富含膳食纖維，不僅有助排便，也能降低膽固醇。此外，除了作為湯品食材，搭配富含鈣質的牛奶，還可變化出好吃又營養的「海帶芽鮮奶蛋捲」，作法輕鬆、材料簡單，建議在家不妨試試DIY。

海帶芽降膽固醇、助排便

周亦秀於臉書專頁「營養師煮什麼（周亦秀營養師）」發文分享，海帶芽有豐富的膳食纖維，可以幫助排便、降低膽固醇，除了煮湯1招外，私房推薦依照以下3步驟做法，在家自製「海帶芽鮮奶蛋捲」。尤其材料中特別搭配牛奶，因為牛奶裡的鈣質是數一數二適合人體吸收的，而且蛋捲裡面加牛奶，不僅可以增加鈣質吸收，也能讓蛋吃起來更嫩、更好吃。

3步驟在家輕鬆DIY

1. 將海帶芽浸泡飲用水5-10分鐘，記得不用加太多，一小湯匙就好了，不然容易泡發過多。

2.將3顆雞蛋加入3小匙牛奶（約50毫升）、海帶芽，再加入1小匙味醂、1／2小匙米酒、少許鹽巴和白胡椒粉攪拌均勻。

3.熱鍋加油倒入蛋液，將蛋液捲成蛋捲，記得翻的時候要用湯匙和鍋鏟輔助才好操作。捲好後，轉小火慢慢煎熟即可起鍋享用。

周亦秀提醒，製作時不要一次倒太多，不然容易捲太大捲，導致裡面食材不易熟。此外，記得蛋捲捲好後轉小火，慢慢讓裡面煮熟，若操之過急使用大火，蛋皮容易「操灰搭」。

營養師周亦秀指出，牛奶裡的鈣質是數一數二適合人體吸收的，蛋捲裡面加牛奶，不僅可增加鈣質吸收，也能讓蛋吃起來更嫩、更好吃。（圖取自周亦秀臉書）

營養師周亦秀指出，牛奶裡的鈣質是數一數二適合人體吸收的，蛋捲裡面加牛奶，不僅可增加鈣質吸收，也能讓蛋吃起來更嫩、更好吃。（圖取自周亦秀臉書）

