健康網》高糖=慢性中毒！ 專家：增加失智症、致癌風險

營養學者洪泰雄說，糖不只是讓你變胖的元凶，其實也是一種慢性毒藥。平日喝1瓶500ml的含糖飲料，大約就含有12顆方糖以上；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日立法院三讀通過法案，無添加糖的罐裝飲料可免徵貨物稅，也讓日常飲食中的糖類添加問題浮上檯面。營養學者洪泰雄於臉書專頁發文表示，根據科學事實，長期攝取高糖飲食，等於每天在慢性中毒。除因糖會促進內臟脂肪堆積，增加心血管疾病風險，同時也是糖尿病等代謝症候群的推手外，甚至糖還會加速皮膚老化、提高失智症與某些癌症的風險。

1瓶含糖飲等於吃下12顆方糖

洪泰雄指出，糖不只是讓你變胖的元凶，其實也是一種慢性毒藥。你以為自己沒有吃很多糖？其實平日喝1瓶含糖飲料（500ml），大約就含有12顆方糖以上，等於不知不覺把一整排方糖喝進肚子裡；更可怕的是，糖會讓人上癮，想戒都很難。

請繼續往下閱讀...

高糖加速皮膚老化、糖尿病風險

此外，洪泰雄說，糖從來不是什麼快樂泉源，它是慢性的破壞者，也是健康的隱形殺手。尤其糖是第二型糖尿病與代謝症候群的主要推手，也會加速皮膚老化、提高失智症與某些癌症的風險，為了健康更應避免過多攝取。此次立院三讀通過讓無添加糖的罐裝飲料免徵貨物稅，代表無糖飲料更便宜、選擇健康變得更容易，我們不能再用「喝得開心」為糖開脫，也不應再讓「健康是高價選擇」成為挑選藉口。

洪泰雄強調，糖不是生命裡的調味品，它是健康裡的破壞者。想要解鎖真正的健康人生，不妨從「戒糖」開始，日常看懂食品標示，遠離隱藏糖份；選擇無糖飲料、多喝水，才能讓身體真正清爽。

營養學者洪泰雄表示，根據科學事實，長期高糖飲食會促進內臟脂肪堆積、加速皮膚老化，甚至還會提高失智症與某些癌症風險；示意圖。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法