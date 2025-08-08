自由電子報
健康網》2款蛋白質比一比 專家教「這樣吃」增肌、護免疫

2025/08/08 07:28

營養學者洪泰雄表示，優質蛋白質可提供人體必需胺基酸，如雞蛋、牛奶等均是好來源，有助身體修復、增肌和維持免疫力；示意圖。（圖取自freepik）



葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕蛋白質是構成肌肉、骨骼、皮膚、頭髮等身體組織的重要成分，也是人體不可或缺的營養素之一。營養學者洪泰雄表示，蛋白質可分為優質、半優質2種，優質蛋白質含有人體所需必需胺基酸，半優質蛋白質則是缺少某些必需胺基酸，食用時，建議搭配富含完整胺基酸的食物，如穀類搭配豆類食用，便能營養均衡互補，也能和攝取優質蛋白一樣達到增肌、護免疫的作用。

衛生福利部國民健康署曾於網站發文說明，蛋白質可建造新的組織，所以對生長發育期非常重要；對於人體已建立的組織，蛋白質則具有修補功能。此外，蛋白質也可維持身體中的酸鹼及水的平衡、幫助營養素運輸，或構成酵素、激素和抗體等，有助調節生理機能，也可維持人體免疫力。

半優質蛋白質搭完整胺基酸才均衡

洪泰雄則於臉書專頁發文表示，蛋白質也有以下2種分級，簡單來說，包括：優質蛋白質、半優質蛋白質，日常飲食只要透過聰明搭配，便能攝取均衡營養，幫助身體修復與增肌。

優質蛋白質：這類蛋白質含有人體必需的所有胺基酸，例如：雞蛋、魚肉、瘦肉、牛奶和黃豆等，都是優質蛋白質的好來源，它們能幫助身體修復、增肌和維持免疫力。

半優質蛋白質：也就是缺少某些必需胺基酸的蛋白質來源，如穀類、堅果或麵筋等，這些食物雖然含有蛋白質，但需要搭配其他富含完整胺基酸的食物，像是穀類和豆類一起吃，就能互補胺基酸，達到營養的平衡。

此外，洪泰雄說，至於沒有蛋白質的食物，如純粹的蔬菜、水果或油脂類，這些食物雖然提供豐富維生素、礦物質和健康脂肪，但並不是蛋白質的來源，所以在飲食中記得需搭配富含蛋白質的食物，才能補足營養。

洪泰雄強調，關鍵在於聰明搭配，讓不同食物間的營養素互相補足，這樣才能確保攝取足夠且完整的蛋白質。選擇食物時，不妨多留意一下蛋白質的來源和組合，讓每一餐都更營養滿點。

