打造無縫長照支持系統 北市22家醫院助病患回歸社區生活

北市22家醫院攜手打造無縫長照支持系統，協助出院病患順利回歸社區生活（記者蔡愷恆攝）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕隨著台灣邁入超高齡社會，長期照護需求日益增長，北市政府衛生局積極推動優質、平價、普及的長照服務。北市22家醫院攜手打造無縫長照支持系統，協助出院病患順利回歸社區生活。

馬偕醫院分享，王先生（化名）退休後因呼吸道問題入住台北馬偕醫院，過去有中風、心臟病及慢性腎衰竭病史，住院期間因高血鉀、代謝性酸中毒需插氣管內管並開始洗腎，家人對出院後照顧感到壓力。馬偕出院準備團隊介入，完成長照失能評估，連結輔具中心提供特製輪椅、居家照顧床、氣墊床等資源，並安排居家服務與喘息服務。個案管理師定期追蹤，王先生狀況逐漸穩定，家屬壓力大幅減輕。

請繼續往下閱讀...

馬偕醫院表示，配合長照2.0政策，自1996年起推動出院準備服務，入院8小時內即評估照護需求，住院中與出院當天提供個別化計畫，協助病患順利出院。並且推出LINE「@馬偕醫院出院計畫」，提供線上資源與互動，與遠距照護團隊合作，導入監測儀器，減輕家屬負擔。

衛生局統計，透過出院準備評估申請長照服務者，以申請交通接送服務為最多，其次為喘息服務及居家無障礙環境改善服務。若住院民眾符合長照2.0資格（65歲以上失能長者、55歲以上失能原住民、50歲以上失智症者、身心障礙者），即將出院且有長照服務需求者，可向醫院出院準備小組或撥打長照專線1966提出申請，由出院準備評估人員、居住地照顧管理專員及長照A單位個案管理師協助完成服務申請及資源連結。

衛生局鼓勵市民想進一步瞭解長期照顧服務，可於週一至週五上班時間（8時30分至12時；13時30分至17時30分），撥打1966長照專線（前5分鐘通話免費）洽詢，將有專人提供申請長照相關服務資訊。臺北市「出院準備銜接長照服務計畫」醫院名單可至臺北市政府衛生局網站/長照2.0服務區/出院準備查詢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法