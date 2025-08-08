自由電子報
晴時多雲

健康 > 心理精神

健康網》「喪偶式育兒」累翻全能媽媽 孩子「家庭角色」也錯亂

2025/08/08 21:07

喪偶式育兒不僅讓母親在沉重負荷中漸漸失去自我，也對孩子的心理與價值觀產生深遠影響；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在看似「完整」的家庭中，有一種沉默卻沉重的現象正悄悄蔓延，那就是「喪偶式育兒」。這種情況指的是父母一方（通常是父親）雖未離家，卻在育兒與家務中長期缺席，導致另一方（通常是母親）獨自承擔所有家庭責任，身心俱疲卻無人理解。

對此，台北同伴心理諮商所所長、心理師余佳容在其臉書專頁「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程 台北心理諮商 陪伴心理體系」發文剖析，喪偶式育兒不僅讓母親在沉重負荷中漸漸失去自我，也對孩子的心理與價值觀產生深遠影響。

「全能媽媽」的代價：24小時待命卻無人照顧她

在這樣的家庭中，母親往往變成孩子唯一的照顧者，從清晨餵奶、深夜哄睡，到教育指導、情緒安撫，全由她一人肩負。「她們從沒停下來過，卻早已忘記自己也是需要被照顧的人。」余佳容指出，這樣的狀況對母親而言是一種長期消耗，不僅是體力上的，更是情緒與心理層面的壓迫。

令人痛心的是，許多母親在疲憊中並不會責怪缺席的另一半，反而習慣將錯攬在自己身上。當孩子出現問題，她們會想：「是不是我陪伴不夠？」當家務紛亂，她們會想：「是不是我不夠能幹？」這樣的內疚與自責，讓母親陷入一種永無止盡的惡性循環。

喪偶式育兒也在不知不覺中改變了孩子的世界。缺乏父母分工合作的榜樣，讓孩子誤以為家務與育兒是母親「天生的責任」；圖為情境照。（圖取自freepik）

喪偶式育兒也在不知不覺中改變了孩子的世界。缺乏父母分工合作的榜樣，讓孩子誤以為家務與育兒是母親「天生的責任」；圖為情境照。（圖取自freepik）

完美母親的神話：不敢累、不敢說、不能求助

「母親要溫柔、堅強、有事業又不能忽略家庭，還不能抱怨。」社會對母親的角色設下重重矛盾期待，使她們學會壓抑情緒、隱藏疲憊。許多母親不敢表達真實感受，因為「別人都可以，我為什麼不行？」她們不敢尋求幫助，因為「這是我的責任。」而這種習慣性壓抑，正慢慢吞噬她們的自我價值與心理健康。

對孩子的無形影響：家庭角色錯亂、情緒連鎖反應

喪偶式育兒也在不知不覺中改變了孩子的世界。缺乏父母分工合作的榜樣，讓孩子誤以為家務與育兒是母親「天生的責任」。男孩長大後可能延續這種錯誤觀念，對家庭付出不積極；女孩則可能從小背負「我必須獨自承擔一切」的包袱。更嚴重的是，孩子也會吸收母親的情緒，感受到她的焦慮與不快樂，卻無能為力，影響其安全感與自我認同。

心理師呼籲：妳的價值不在於犧牲

面對這樣的現象，余佳容想對每一位默默撐起家庭的母親說：

●妳的感受是重要的：疲憊、抱怨、改變的權利，妳都有。

●妳的界限應該被尊重：拒絕過度付出，是對自己的愛與保護。

●妳的價值不需用犧牲來證明：存在本身就有意義，不必完美才能被肯定。

●妳可以不完美：犯錯、軟弱、求助，不是失敗，是人之常情。

「妳不是超人，也不需要當超人。」余佳容強調，重建家庭的健康關係，需要的是更多理解與分工，而不是一個人的無限付出。她呼籲社會正視「喪偶式育兒」的真實存在，讓母親不再是孤軍奮戰的隱形英雄。

