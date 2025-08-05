自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

「這2招」守護大腦健康！ 醫揭全球經驗：可逆轉失智關鍵

2025/08/05 22:57

規律運動不僅強身健體，也能延緩失智與腦部病變。示意圖。（路透社）

規律運動不僅強身健體，也能延緩失智與腦部病變。示意圖。（路透社）

羅碧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕失智症不只與年齡相關，美國一名神經科醫師指出，日常中一個容易忽略的隱形危機恐悄悄破壞大腦，甚至提高罹患失智症風險。他分享多年行醫經驗，並提出兩大關鍵習慣能有效預防認知退化、保護大腦健康，分別為及早發現與處理聽力退化問題、維持健康飲食與運動習慣。

根據《紐約郵報》報導，紐約大學葛洛斯曼醫學院（NYU Grossman School of Medicine）神經醫師Jaydeep Bhatt（音譯為傑迪普・巴哈特）在烏干達、迦納等資源匱乏地區行醫多年，觀察當地人少見抽菸與酗酒行為，更因天生「自然節制」的飲食文化，罹患腦部疾病的比例比美國相對低。他認為，要防止大腦退化，關鍵在於兩項生活習慣。

1.及早發現與處理聽力退化問題
Jaydeep Bhatt指出，許多腦部疾病的危險因子都被忽視，其中「未察覺的聽力衰退」是最被低估的風險之一。聽力與大腦語言區有直接關聯，若聲音無法正常傳遞進入左腦語言區，長期可能導致語言功能異常、甚至加速記憶力退化。

他提醒，建議每年至少進行一次認知功能與中風風險檢查，包含血壓、心率、膽固醇等指標。因為高血壓、高血脂會造成腦部血管阻塞，雖無明顯症狀，但會悄悄影響腦部營養供應，久而久之將導致失智、記憶衰退。

2.維持健康的飲食與運動習慣
腦部健康與心血管健康密切相關，而高膽固醇、高血壓、糖尿病與抽菸等危險因子，其實可透過「飲食」與「運動」來逆轉。Jaydeep Bhatt分享，非洲地區民眾的餐點份量普遍較小，且不習慣餐間零食，這樣的「自然節制」反而成為保護大腦的良方。

除了份量控制，飲食內容也很重要，像是得舒飲食（DASH）與地中海飲食就被認為對大腦健康有益，強調高纖、多蔬果、低鹽、低飽和脂肪。運動則是全球通用的護腦方法，不論哪一種神經性疾病，若能規律運動，都能顯著降低發病風險與症狀嚴重程度。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中