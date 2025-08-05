「這2招」守護大腦健康！ 醫揭全球經驗：可逆轉失智關鍵

規律運動不僅強身健體，也能延緩失智與腦部病變。示意圖。（路透社）

羅碧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕失智症不只與年齡相關，美國一名神經科醫師指出，日常中一個容易忽略的隱形危機恐悄悄破壞大腦，甚至提高罹患失智症風險。他分享多年行醫經驗，並提出兩大關鍵習慣能有效預防認知退化、保護大腦健康，分別為及早發現與處理聽力退化問題、維持健康飲食與運動習慣。

根據《紐約郵報》報導，紐約大學葛洛斯曼醫學院（NYU Grossman School of Medicine）神經醫師Jaydeep Bhatt（音譯為傑迪普・巴哈特）在烏干達、迦納等資源匱乏地區行醫多年，觀察當地人少見抽菸與酗酒行為，更因天生「自然節制」的飲食文化，罹患腦部疾病的比例比美國相對低。他認為，要防止大腦退化，關鍵在於兩項生活習慣。

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1.及早發現與處理聽力退化問題

Jaydeep Bhatt指出，許多腦部疾病的危險因子都被忽視，其中「未察覺的聽力衰退」是最被低估的風險之一。聽力與大腦語言區有直接關聯，若聲音無法正常傳遞進入左腦語言區，長期可能導致語言功能異常、甚至加速記憶力退化。

他提醒，建議每年至少進行一次認知功能與中風風險檢查，包含血壓、心率、膽固醇等指標。因為高血壓、高血脂會造成腦部血管阻塞，雖無明顯症狀，但會悄悄影響腦部營養供應，久而久之將導致失智、記憶衰退。

2.維持健康的飲食與運動習慣

腦部健康與心血管健康密切相關，而高膽固醇、高血壓、糖尿病與抽菸等危險因子，其實可透過「飲食」與「運動」來逆轉。Jaydeep Bhatt分享，非洲地區民眾的餐點份量普遍較小，且不習慣餐間零食，這樣的「自然節制」反而成為保護大腦的良方。

除了份量控制，飲食內容也很重要，像是得舒飲食（DASH）與地中海飲食就被認為對大腦健康有益，強調高纖、多蔬果、低鹽、低飽和脂肪。運動則是全球通用的護腦方法，不論哪一種神經性疾病，若能規律運動，都能顯著降低發病風險與症狀嚴重程度。

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