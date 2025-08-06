健康網》皮膚反映內臟失衡！ 中醫食療5傷膚、5護膚食材一次看

油膩食物易生脾胃濕氣，造成油光、毛孔粗大、粉刺叢生；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最近皮膚變差，是不是吃錯東西了？鳴堂中醫體系醫療長周宗翰在臉書粉專「西醫難解中醫有方 鳴大夫周宗翰醫師 鳴堂中醫體系醫療長」發文指出，中醫認為「皮膚是內臟的鏡子」，飲食對肌膚的影響極大，5類傷膚食物包含辛辣、油膩、過甜、生冷、高鹽食物；而5類護膚好食材包含綠葉蔬菜、維他命C水果、堅果類、薑茶、白蘿蔔。

周宗翰說明，吃錯食物會讓肌膚失去光澤、長痘、乾燥甚至加速老化；相反地，選對食材則能促進氣血循環，養出健康光滑的膚質。

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傷膚食物：火氣、濕氣、寒氣都是敵人

周宗翰指出，以下幾類食物，若長期大量攝取，容易引起內熱、濕氣重或陽氣虛損，進而導致皮膚失調。

●辛辣食物：屬於熱性，易使體內火氣上升，誘發痘痘、粉刺，特別集中在額頭與下巴。建議：火氣大或易長痘者應減少攝取。

●油膩食物：易生脾胃濕氣，造成油光、毛孔粗大、粉刺叢生。建議：少吃炸物與高脂肪食物，讓肌膚更清爽。

●過甜食物：傷脾傷氣血，讓皮膚乾燥、加速老化，還會助濕生熱。建議：避免糖果、含糖飲等高糖加工品。

●生冷食物：損傷脾胃陽氣，導致氣血運行不暢，造成膚色暗沉或乾燥過敏。建議：寒性體質者尤其要少碰冷飲、冰品。

●高鹽食物：加重腎臟負擔，影響水分代謝，導致水腫與皮膚乾燥。建議：選擇低鹽飲食有助於保水潤膚。

維他命C水果（如橙子、奇異果）有助膠原蛋白生成，延緩老化、提升肌膚緊實度，改善氣色；圖為情境照。（圖取自freepik）

護膚好食材：養血潤膚、抗老美顏

要養出由內而外的健康膚質，周宗翰建議日常可適量攝取以下5類護膚食材：

●綠葉蔬菜（如菠菜、芥菜）：能清熱解毒、促進氣血循環，讓肌膚對外界刺激更有防禦力。

●維生素C水果（如橙子、奇異果）：有助膠原蛋白生成，延緩老化、提升肌膚緊實度，改善氣色。

●堅果類（如杏仁、核桃）：含豐富不飽和脂肪酸，具有補血養陰、潤澤肌膚的功效。

●薑茶：能溫陽散寒、促進血液循環，改善氣血運行，有助肌膚光澤。

●白蘿蔔：清熱解毒、利氣化痰，改善膚色暗沉，讓皮膚看起來更透亮。

從「吃」開始才能真正改變肌膚

周宗翰強調，中醫看皮膚問題，不只治標更治本。想改善膚況，就要從調整飲食、調理體質做起。「皮膚問題，其實是內臟發出的訊號。只要避開錯誤食物、補充對的營養，再配合個人體質進行調養，就能讓肌膚自然展現健康光澤。」

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