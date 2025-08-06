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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》呼吸困難被低估 醫：4情況需考慮胸椎擴展手術

2025/08/06 16:52

陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢指出，4種情況的呼吸困難需要考慮胸椎擴展手術；情境照。（圖取自freepik）

陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢指出，4種情況的呼吸困難需要考慮胸椎擴展手術；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人並不知道呼吸困難也可能是胸椎問題，直到嚴重影響呼吸和生活品質才發現，陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文指出，有4種人需要考慮胸椎擴展手術，分別為嚴重胸椎後凸畸形患者、限制性肺病合併胸椎畸形患者、青少年特發性脊椎側彎伴胸椎旋轉患者、胸椎骨折後遺症導致胸廓塌陷。

嚴重胸椎後凸畸形患者

謝炳賢表示，胸椎後凸超過70度的患者是手術的主要對象。當胸椎彎曲過度時，胸廓空間被嚴重壓縮，就像一個被壓扁的籠子，肺部無法正常擴張。這類患者最明顯的症狀就是「駝背」外觀嚴重，但更危險的是內在功能受損。研究顯示，嚴重後凸患者的肺活量平均下降40-50%，這意味著簡單的走路都可能讓他們氣喘如牛，如果保守治療無效，胸椎擴展手術就是唯一能恢復正常胸廓容積的方法。

限制性肺病合併胸椎畸形患者

謝炳賢說，統計顯示，這類複合性疾病患者的存活率明顯較低，生活品質嚴重受影響。他們常常需要長期使用氧氣治療，無法進行正常的日常活動，甚至連說話都會感到困難。胸椎擴展手術可以增加胸廓容積，給肺部更多擴張空間，就像把壓扁的氣球重新撐開一樣。

青少年特發性脊椎側彎伴胸椎旋轉患者

謝炳賢指出，青少年時期是脊椎側彎最常見的發病階段，特別是在青春期快速成長期間。當側彎合併嚴重的胸椎旋轉時，不只是脊椎彎曲，整個胸廓都會扭轉變形，造成「剃刀背」外觀。

當青少年脊椎側彎超過50度並伴隨明顯胸椎旋轉時，單純的脊椎矯正手術往往不夠，因為胸廓本身已經嚴重變形。這些孩子不只外觀受影響，更會出現：呼吸功能明顯下降，運動耐力大幅降低；胸部不對稱，影響心理發育和自信心；肋骨突出形成「剃刀背」，穿衣服困難；心肺功能受壓迫，影響整體發育。

胸椎骨折後遺症導致胸廓塌陷患者

謝炳賢表示，胸椎壓縮性骨折是中老年人常見的問題，特別是骨質疏鬆症患者。當多節胸椎發生壓縮骨折時，會導致胸廓高度明顯降低，形成「胸廓塌陷症候群」，這類患者最大的問題是骨折癒合後胸椎高度無法恢復，胸廓就像被壓扁的手風琴一樣，無法正常擴張。

傳統的椎體成形術雖然可以緩解疼痛，但無法恢復胸廓的正常形狀和功能；胸椎擴展手術透過植入特製的擴展器材，可以重新撐開塌陷的胸廓，恢復正常的胸腔容積。

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