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健康網》廣東「屈公病」疫情上升 醫：長者易有關節後遺症

2025/08/06 15:28

中國廣東的屈公病疫情升溫；圖為能夠傳播屈公病的埃及斑蚊。（法新社）

中國廣東的屈公病疫情升溫；圖為能夠傳播屈公病的埃及斑蚊。（法新社）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日中國廣東的屈公病疫情加劇，且港澳出現境外移入病例，鄰近的台灣嚴格看待此事。雖近期尚未出現本土屈公病，台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇說明屈公病比較容易對小孩、孕婦、長者產生威脅；且長者會有慢性關節後遺症。同時呼籲大眾不要去警示旅遊區，且避免被蚊子叮過的潛伏期患者入境，當然更需要積極提出滅蚊措施。

姜冠宇在臉書表示，「屈公病」其實並沒有登革熱這麼可怕，因為登革熱盛行相對有較高的重症率；屈公病比較容易對小孩、孕婦、長者產生威脅，且長者會有慢性關節後遺症。

姜冠宇解析，這系列病毒喜歡感染的特性都有關：真皮成纖維細胞（最早感染複製）、表皮樹突細胞（促成淋巴節感染），這是局部發紅痛、之後的全身病毒血症起點。單核球／巨噬細胞、樹突細胞、肝細胞，是促成發燒、倦怠、肝功能異常等全身症狀與發炎（IL-6、TNF-α）；肌肉骨關節系統（關鍵致病部位）滑膜成纖維細胞等，造成突發、對稱而劇烈的關節痛與僵硬，可遷延數月到數年；少數有肌炎。

姜冠宇說明，由於屈公病的病媒蚊與登革熱一樣，都是由白線斑蚊和埃及斑蚊這兩種蚊子傳播；所以邊境管制做不好，我們這裡有盛行起來的潛力。任何疾病都一樣，當總數太多就會有一些極端案例。

像是近日有新聞提到，嬰兒臉部發黑的可怕畫面，以及透過母胎介面、垂直傳播造成感染的新生兒重症、少數多器官衰竭；嬰兒可見短暫性色素沉著。當然也會侵犯神經系統（神經膠細胞），使新生兒或免疫脆弱者的腦炎、癲癇、意識改變。

想要防範，首先不要去警示旅遊區域害人害己。最重要是避免太多潛伏期患者入境「給蚊子叮到」。近期的滅蚊工作也要積極。

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