健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》糖飲OUT！ DIY夏日潤身植飲 黑木耳紅棗潤肺補氣

2025/08/07 08:31

紅棗有助養血安神，淡淡甜味讓整體口感更圓潤，也是天然能量的溫和來源。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在炎炎夏日中，一杯沁涼的飲品往往令人無法抗拒，但市售手搖飲含糖量高、營養價值低，喝多不僅無法解渴，反而可能讓人更疲累。對此，營養學者洪泰雄於臉書專頁「洪泰雄」分享親製秘方「夏日潤身植飲」，由黑木耳、鷹嘴豆、枸杞、紅棗，主打天然、低糖、高營養，成為不少注重健康族群的新寵飲品。

洪泰雄指出，這杯簡單自製的植飲，蘊含黑木耳、鷹嘴豆、枸杞、紅棗4大療癒系食材，不僅能潤肺補氣、調整體質，更可改善現代人常見的腸道不適、眼睛疲勞等問題。冷藏後飲用滑順清爽，口感猶如「一杯喝得出的溫柔」，是炎夏裡的理想滋補飲。

4大食材打造夏日守護網

●黑木耳：富含水溶性膳食纖維，有助腸道蠕動與排便順暢。天然植物膠質潤肺養顏，素有「血管清道夫」之稱。

●鷹嘴豆：含有優質植物蛋白與可溶性纖維，可提升飽足感並穩定血糖，還富含鎂、鋅與葉酸，是營養密度極高的豆類。

●枸杞：具有補肝腎、護眼明目的效果，抗氧化能力強，特別適合長時間用眼的現代人。

●紅棗：有助養血安神，淡淡甜味讓整體口感更圓潤，也是天然能量的溫和來源。

黑木耳富含水溶性膳食纖維，有助腸道蠕動與排便順暢。（圖取自freepik）

在家DIY自製植飲超簡單

準備食材（約4–5杯量）：

●黑木耳（乾）10克（泡發後約100克）。

●鷹嘴豆 100克（乾重）。

●枸杞 5克（約1小匙）。

●紅棗 6–8顆（去籽、可剪開）。

●水 1500 ml。

●冰糖或蜂蜜（依個人喜好添加）

製作步驟：

1. 鷹嘴豆提前泡水8小時以上；黑木耳泡水30–60分鐘後剪小塊。

2. 將鷹嘴豆與紅棗加水煮滾後轉小火煮30分鐘。

3. 加入黑木耳續煮15分鐘。

4. 熄火前5分鐘加入枸杞，可視口感加少量冰糖或蜂蜜。

5. 放涼後冷藏，建議2–3天內飲用完畢。

進階版變化：

可加入檸檬汁提味，增添酸香層次感。

喜歡滑順口感者，可用果汁機打成涼湯狀。

●想增加膠質者，可加入少量白木耳同煮。

「潤而不燥」才是關鍵

洪泰雄強調，「夏日潤身植飲」之所以值得推薦，不僅因為它冰涼解渴，更因其內含的營養成分能協助補氣、養血、護眼與潤腸，實屬難得的食療平衡飲品。他表示：「這不是單純的冰飲，而是一種介於飲食與療癒之間的溫柔照顧，真正補水又補能量。」

這杯「夏日潤身植飲」不只為身體降溫，更像是一封給自己的健康情書。每天一杯，清涼中補進滿滿營養，也讓忙碌生活中，多一分與身體對話的溫柔時光。

