健康網》罐頭不健康？ 6種罐頭營養比新鮮菜更優！

玉米罐頭含有葉黃素、玉米黃素與膳食纖維，有助視力保護與腸道健康。；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在許多人的刻板印象中，罐頭常被視為「沒營養、加防腐劑」的代表，甚至有不少媽媽一見孩子吃罐頭便直搖頭。不過，營養師陳珮淳在臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」發文指出，罐頭食品長期以來遭到誤解，事實上，只要選對產品、吃得巧，罐頭反而是營養便利又實惠的好選擇。推薦罐頭包含番茄、玉米、豆類、鮪魚、洋蔥、蘑菇罐頭。

陳珮淳表示，傳統金屬罐頭的保存方式，是透過「高溫殺菌」與「真空密封」，無須額外添加防腐劑，其潔淨程度甚至高於一般外食。至於大家最擔心的營養流失問題，她也強調，像是茄紅素、β-胡蘿蔔素等脂溶性植化素，經過加熱反而更容易被人體吸收，以番茄罐頭為例，茄紅素含量甚至高出生番茄近2倍。

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番茄罐頭富含茄紅素、鉀與維生素C，有助抗氧化、護眼、促進血液循環；圖為情境照。（圖取自freepik）

6大推薦罐頭營養一次看

陳珮淳整理出6款「高營養價值罐頭」，指出它們不但安全方便，還能補充多種對健康有益的營養素：

1. 番茄罐頭：富含茄紅素、鉀與維生素C，有助抗氧化、護眼、促進血液循環。建議可加入義大利麵醬、蔬菜湯或番茄豆腐鍋，並與油脂一同烹煮提升吸收率。

2. 玉米罐頭：含有葉黃素、玉米黃素與膳食纖維，有助視力保護與腸道健康。適合拌沙拉、炒蛋或製作玉米濃湯。

3. 豆類罐頭（鷹嘴豆、黑豆）：提供植物性蛋白、鋅與多酚，具抗氧化、調節血糖與助腸道菌生等功效。可製成沙拉、濃湯或豆泥抹醬。

4. 鮪魚罐頭（水煮／橄欖油漬）：富含Omega-3脂肪酸、維生素D與高生物價蛋白，對心血管、骨骼與免疫系統皆有助益。拌飯糰、義大利麵、蛋捲皆是快速美味選擇。

5. 洋蔥罐頭：內含槲皮素、膳食纖維與天然硫化物，有助抗發炎、穩定血糖與肝臟排毒。適合製作涼拌菜、法式洋蔥湯或醋製冷盤。

6. 蘑菇罐頭（香菇／洋菇）：提供多醣體、鉀、硒與B群維生素，有助提升免疫力、延緩老化與維持甲狀腺健康。適合炒蛋、焗烤、燉飯或燉湯使用。

挑選罐頭3原則：低鈉、無糖、少添加

營養師提醒，並非所有罐頭食品都健康，選購時仍應以「低鈉」、「水煮型」、「無糖或無添加」為優先。此外，搭配均衡飲食、適量攝取，才能真正吃出健康。

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