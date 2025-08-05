健康網》過度清潔GG反有異味！醫：適量包皮垢護GG

不少人憂心包皮垢造成發炎而努力清潔，不料造成另一種發炎。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕男性的陰莖需要正確清洗！泌尿外科醫師曲元正在臉書粉專「龜山健雄 一般骨科 兒童復健 外傷處置 彼拉提斯 運動傷害診所」表示，門診來了位青少年個案，發現早上起床的時候內褲有異味，而且陰莖褶皺處還有污垢，愈洗愈不乾淨，擔心是不是感染了什麼？​在問診後得知，原來個案每天非常重視清潔，但反而是因為過度清潔導致龜頭發炎（Balanoposthitis），進一步刺激皮脂腺分泌更多包皮垢，造成洗不乾淨的錯覺。

​曲元正說明，適量的包皮垢（Smegma）並非壞東西，它有助於維持私密處的天然保護機制，能夠適度抑制細菌生長。因此，適度清潔 才是關鍵，過度清潔或錯誤的清潔方式可能會讓問題加重！因為當皮脂層遭到破壞，皮膚為了自我修復，皮脂腺會分泌更多油脂來補償流失的保護層，這就是為什麼你越洗，包皮垢反而變得更多的原因。曲元正說明清潔容易發生的錯誤：

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​NG 1：清洗時沒有翻開包皮到冠狀溝

包皮垢主要堆積在龜頭與包皮之間，特別是冠狀溝區域，如果清潔不當，污垢、尿液殘留與細菌會在此累積，成為感染的溫床。若清潔不當，可能造成「慢性發炎→ 生殖道感染 → 不育風險增加」的惡性循環！

​正確做法：清洗時要翻開包皮至冠狀溝，確保內側徹底清潔，避免殘留污垢導致發炎。​

NG 2：用錯清潔用品

許多男性誤以為GG要洗得超級乾淨，於是選擇強效肥皂、沐浴乳、抗菌劑來「殺菌」，但這樣反而破壞GG的天然保護屏障。私密處皮膚的pH值約為5.5（微酸性），而普通肥皂或沐浴乳通常偏鹼性（pH7-10），過度清潔會造成皮脂層流失，使皮膚過度乾燥、敏感，並刺激皮脂腺補償性分泌更多油脂與包皮垢，這就是為什麼過度清潔的人反而發現包皮垢變多。一旦皮膚屏障受損後，細菌與外部刺激便更容易影響龜頭與包皮內側，引發龜頭炎或包皮炎（Balanoposthitis）。​

正確做法：使用溫水或pH5.5的溫和清潔產品，避免使用高鹼性肥皂、沐浴乳和抗菌劑。不要頻繁清洗，避免皮膚過度乾燥。

NG 3：清潔產品沒有沖洗乾淨或過度搓洗

許多人清潔時沒有徹底沖洗GG，導致肥皂殘留，或是過度用力搓洗、使用粗糙毛巾擦拭GG，都可能會讓龜頭受到刺激變得更敏感，結果分泌更多包皮垢，造成越洗越多的窘境。

​正確做法：如果有使用清潔產品，一定要徹底沖洗乾淨，確保不殘留任何泡沫或化學成分。使用指腹輕柔按摩清洗，避免用力搓揉或使用粗糙毛巾。​

NG 4：清洗完包皮沒有復位

包皮較長的男性，洗完後若沒有將包皮推回原位可能會導致龜頭長時間暴露，讓細菌容易入侵，甚至影響血液循環；而長時間讓包皮翻開，也可能導致包皮嵌頓（Paraphimosis），嚴重時甚至可能影響生殖功能。​

正確做法：清洗完後，輕輕將包皮推回原位，避免長時間暴露導致不適或嵌頓風險。洗完後用乾淨柔軟的毛巾輕壓吸乾，避免摩擦刺激皮膚，確保完全乾爽後再穿透氣的棉質內褲，減少潮濕環境帶來的感染風險。​

曲元正表示，掌握正確的清潔方式，才能讓GG真正清爽健康，預防發炎與感染，同時維持生殖健康，避免包皮垢越洗越多，也能讓你在上班時遠離搔癢困擾，告別尷尬情境！同時，曲元正提醒：如果包皮過長影響清潔、異味增加或是反覆發炎感染，建議來門診諮詢是否需要割包皮喔！

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