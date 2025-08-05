健康網》深蹲讓子宮下垂？ 醫：正確執行不會

禾馨婦產科醫師烏恩慈表示，子宮下垂主要是因為骨盆底肌肉或周邊韌帶鬆弛，無法有效支撐子宮，因此正確執行深蹲，並不會造成子宮下垂；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日有醫師在網路發文貼出極端個案，直指患者因做了深蹲而導致子宮下垂；對此，禾馨婦產科醫師烏恩慈表示，子宮下垂主要是因為骨盆底肌肉或周邊韌帶鬆弛，無法有效支撐子宮，因此正確執行深蹲，並不會造成子宮下垂。

烏恩慈在臉書專頁「烏烏醫師」發文說明，子宮下垂最常見的原因是懷孕、自然產。再來是慢性腹內壓上升，導致骨盆底肌長期負荷過大，卻沒有足夠的訓練與恢復，像是長期便祕、慢性咳嗽或從事勞力工作。此外，骨盆底畢竟是肌肉，隨著年齡也會流失、彈性變差，因此更年期後的女性確實比較容易發生脫垂。

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烏恩慈提到，剖腹產並不能完全預防子宮下垂，因為懷孕期間變大的寶寶和子宮就是壓在骨盆底，躲也躲不掉。因此，女性更應該強化肌群，孕婦更需要鍛鍊。

或許有人會問：深蹲背那麼重、核心壓力那麼大，不也是腹內壓上升？為什麼不會導致子宮下垂？烏恩慈解釋，關鍵在於骨盆底肌群，正確的深蹲不僅能強化大腿和臀部，還能練到腹部核心與骨盆底肌，反而能增強支撐力。更重要的是，相較於咳嗽、懷孕、勞動這種日積月累的壓力，重訓產生的腹壓只是幾秒鐘，是完全不同的概念。

烏恩慈強調，只要循序漸進增加重量，注意骨盆底肌有沒有跟著發力，深蹲不僅不會增加下垂風險，反而是預防骨盆底鬆弛的好方法。

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