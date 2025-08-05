大雨悶出香港腳 男子自行買藥塗、泡漂白水出現潰爛

鍾佩宜醫師指出，患者就醫時香港腳症狀紅疹從腳指擴散至腳背、腳底，也有潰爛情形。（記者蔡淑媛翻攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中一名50歲男性因日前大雨潮濕悶熱又長時間穿著被大雨浸濕的鞋子，罹患香港腳，雙腳搔癢、起疹，自行到藥局購買藥膏塗抹，仍惡化蔓延到腳背、腳底，並且潰瘍，還泡漂白水造成灼傷。最後就醫塗抹抗黴菌藥膏1、2週後改善，醫師指出，近日大雨，因香港腳症狀就醫增加2成，提醒足部應保持乾燥。

茂盛醫院皮膚科醫師鍾佩宜指出，近期因香港腳（足癬）、甲癬來就醫的民眾增加，判斷是近期大雨不斷，民眾上下班時鞋子浸濕仍長時間穿著，甚至有人家中淹水，雙腳泡在髒水，又未做好清潔，感染黴菌。

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鍾佩宜說，香港腳症狀包括搔癢、起疹、脫屑、趾間發紅、腳跟和足底或兩側增厚等，如果不治療，一旦細菌感染，可能引發蜂窩性組織炎，清潔人員、廚師、長者、免疫力低下者，都是香港腳的高危險群，提醒如果足部太潮溼，或浸泡髒水，應徹底洗淨再擦乾腳縫，也要洗曬鞋子、穿五指襪、稀釋優碘泡腳、在公共場所不打赤腳，預防感染。

鍾佩宜也說，香港腳常同時出現在同住家人身上，可能因共用物品而傳染；雖然香港腳具傳染性，關鍵仍在於個人體質與對黴菌的易感性。由於皮膚的微生態組成，可能影響一個人是否容易受到黴菌感染，因此應注重足部清潔、保持通風與乾燥，並避免共用拖鞋、毛巾等行為，才能有效降低感染與復發風險。

鍾佩宜也說，環境用的漂白水對人體皮膚具有腐蝕性，若民眾冒然使用漂白水浸泡，反而會造成皮膚發炎。

患者長時間穿著被大雨浸濕的鞋子，悶濕感染黴菌。（記者蔡淑媛翻攝）

患者就醫時香港腳症狀紅疹、脫屑、潰爛（圖左），經抗黴菌藥膏治療1、2週後大幅改善（圖右）。（記者蔡淑媛翻攝）

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