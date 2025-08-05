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衛福部長邱泰源恐下台？中醫藥界挺續任 藥界疑各方意見差異大

2025/08/05 19:04

衛福部長邱泰源傳出恐位置不保，中醫藥界陸續發布聲明表態支持邱泰源續任。（資料照、記者羅沛德攝）

衛福部長邱泰源傳出恐位置不保，中醫藥界陸續發布聲明表態支持邱泰源續任。（資料照、記者羅沛德攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部長邱泰源位置不保的傳聞不斷，醫界護「源」大作戰的動作越來越大。繼西醫基層陸續發出聲明力挺外，中醫藥界今（5日）也陸續發布聲明表態支持邱泰源續任。不過，多次狂轟邱泰源要他下台的藥師公會全聯會理事長黃金舜則直言，為什麼外界點名不適任，卻有一些醫療人員拼命挺，「難道差異真的那麼大嗎？」

中醫師公會全聯會與各地中醫師公會今發出聯合聲明，提出3項重點，包含全力支持邱泰源續任領導衛福部、肯定其推動健康治理與中醫整合發展的努力，以及面對未來挑戰，更需穩健專業的衛福部領導團隊，呼籲「政府應續任邱泰源部長，延續當前衛福政策的穩定與進步，強化健康台灣的核心價值」。

中藥商業同業公會全聯會也發出聲明指出，肯定邱泰源任內推動的多項改革與政策，展現對中醫藥發展的理解與支持。在保障專業、兼顧實務、穩定人力政策方面展現務實領導力，為產業界注入信心，堅定支持邱泰源部長繼續留任，持續領航我國衛生政策與中醫藥發展。

網路上亦出現《懂我們的部長》一文廣為流傳，提到「邱泰源部長懂得，健保不是冷冰冰的數字，而是每一次病患得以安心看病的笑容」、「他努力搭起政府與醫界的橋，讓醫療能被理解，也能被守護」等，並強調「在這條路上，我們願意和他一起走」。

不過，因為不滿衛福部頒布藥事法第103條解釋令、多次上街抗爭的黃金舜認為，從急診壅塞、護理人力離職關床，到醫療工會求見無門等爭議，「做得好不好，大家心知肚明」，持平而論，如果他做得那麼好，難道民眾都是白癡嗎？「外界都點名不適任，為什麼卻有一些醫療人員拼命挺他，難道差異真的那麼大嗎？」

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