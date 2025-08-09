健康網》佐料發霉暗藏食安風險 醫授防霉6招

日常愛用的醬油等佐料小瓶子，一開封就暴露在空氣中，霉菌隨時可能入侵，胸腔醫黃軒提醒留意佐料保存方法，以免引起食安風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕別小看小吃攤或家中餐桌上不起眼的醬油等佐料小瓶子，一旦開封就暴露在空氣中，霉菌隨時可能入侵，恐爆食安危機。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，預防發霉小技巧要留意使用後擦乾瓶口、蓋子要拴緊、放陰涼乾燥處、開封後冰箱保存（尤其是無防腐劑產品）及避免陽光直射與高溫。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」與網站發文分享，許多人以為佐料不會壞、放越久越香，但事實是一旦開封，佐料瓶子就暴露在空氣中，霉菌隨時可能入侵。尤其是醬油、蠔油等這些「營養豐富」的調味料，是霉菌的最愛。一旦到小攤位吃東西，打開一瓶醬油發現，裡面浮著白色絮狀物或綿綿毛毛的東西，別懷疑，你手中的佐料，可能已經「發霉」。

哪些佐料最容易發霉？黃軒表示，舉凡醬油、蠔油、黃豆醬、番茄醬等，因為這些富含蛋白質和氨基酸，特別受霉菌青睞。食醋與料酒雖較不易發霉，但保存不當仍有風險。

他分享佐料防霉保存6項細節：

●及時清潔，每次使用後，擦乾淨瓶口或袋口，避免殘留物滋生細菌。

●密封保存，用完後立即擰緊瓶蓋或封好袋口，隔絕空氣。

●遵守儲存條件，根據產品標籤指示，存放於乾燥、通風、陰涼處，避免陽光直射和高溫。無防腐劑或低鹽類產品開封後，應冷藏保存。

●避免放置於爐灶旁，爐灶附近的高溫和蒸氣會加速調味品變質。

●使用乾燥器具，避免使用濕的器具或木匙羹接觸調味品，以防受潮。

●購買小包裝，減少開封後的存放時間，降低變質風險。

黃軒提醒，如果佐料表面出現白色、灰色、綠色或其他顏色的絨毛狀物質，這是霉菌生長的明顯跡象。發霉的佐料通常會散發出霉味、酸味或其他異常氣味，例如酒糟味。另外，也要注意是否有哈喇味，哈喇味多半是一種常見的油脂氧化臭味，在臺灣或華人地區的日常語言中常用來形容變質食物散發出的油耗味或臭油味。

黃軒強調，若發現佐料有上述任何異常，應立即停止使用並丟棄，以免對健康造成威脅。為避免發霉，建議正確儲存調味品，並遵循產品標籤上的保存建議。更何況一旦看到白色毛絮、異色漂浮物，散發異味，就要丟掉，千萬別食用，以免帶來食安風險。

