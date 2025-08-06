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健康 > 護眼顧齒

美妝網紅「眼睛貼胎盤」治眼疾？專家示警：一不小心恐失明

2025/08/06 12:46

一名女子將雙眼植入羊膜治乾眼症，專家示警，若因此導致角膜炎恐有失明風險。（圖取自freepik）

一名女子將雙眼植入羊膜治乾眼症，專家示警，若因此導致角膜炎恐有失明風險。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名美妝網紅近日在社群分享自己治療乾眼症的療程，引發網友熱議。她為了改善長年的乾眼症，接受醫師建議的「Prokera」治療，也就是在眼球上貼附人類胎盤上的生物薄膜來舒緩眼睛乾澀。但專家示警，這方法可能導致角膜炎甚至感染，不及時治療將導致失明。

《每日郵報》報導，現年28歲的美國網紅德斯佩恩（Emira D ' Spain）多年來深受乾眼症所苦，眼球底部甚至因此導致些微裂痕。為此，她在醫師推薦下接受「Prokera」療程，此療法為將冷凍保存的羊膜製成類似隱形眼鏡的生物貼片，直接覆蓋在眼角膜上，藉此幫助眼部組織癒合與抗發炎。

德斯佩恩在Instagram上公開過程影片並表示：「我在眼睛裡放入胎盤，這是我做過最棒的事！」她補充：「這有點像永久版的眼藥水，許多名人也在做這個療程，讓眼白看起來更白、更亮。戴上後不會痛，它就像一個巨大的隱形眼鏡，戴上有點異物感，且需要戴上好幾天。」據了解，該療程費用為2,000美元（約新台幣6.4萬元），目前尚未在全球被推廣。

對此，專家示警，不少人並沒有眼球相關疾病，只是為了美觀、為了追求「更明亮」的眼睛，而進行保視膜治療。雖然這種治療很少發生嚴重併發症，但仍有可能導致角膜炎甚至感染，若不即時治療，感染擴散到眼球其他部位，可能會導致失明。

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