自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

30多歲乖乖女頭痛又掉髮 竟是伴侶偷吃害染梅毒

2025/08/05 17:04

30多歲女性持續頭痛，更出現掉髮，醫療團隊進一步接受性病檢查，結果發現一切竟是梅毒作怪；圖為情境照。（圖取自freepik）

30多歲女性持續頭痛，更出現掉髮，醫療團隊進一步接受性病檢查，結果發現一切竟是梅毒作怪；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者林惠琴／台北報導〕1名30多歲女性持續頭痛不見好轉，更出現掉髮，雖然她有固定男友，醫療團隊仍建議進一步接受性病檢查，結果發現一切竟是梅毒作怪，且病程已進入二期，梅毒螺旋體入侵腦部，進而引發頭痛，原來是她的伴侶在外面有其他親密接觸史，所幸經過治療已改善，頭髮慢慢長出來。

未及時在一期梅毒發現染病，這名女性不是唯一個案。亞東醫院感染管制中心主任楊家瑞表示，1名20多歲男性身上反覆出疹被當成過敏治療，但症狀持續，最後確診為二期梅毒，正確用藥才使疹子消退。

同時是感染科專長的台北榮總重症醫學部主治醫師陳伯亮說明，梅毒各期症狀不同，一期容易在男性外生殖器或女性陰道出現無痛性潰瘍、硬性下疳、局部淋巴腺腫等症狀；二期通常在一期之後4至10週出現症狀，此時梅毒螺旋體已從淋巴結進入血液並擴散全身，因此會有斑疹、丘疹、禿頭、扁平濕疣，甚至頭痛、倦怠、噁心、發燒、體重減輕、肌肉骨骼及關節疼痛、全身性淋巴腺腫等症狀；三期則常見於感染後3至7年，可見梅毒腫、心臟血管性梅毒、脊髓神經遭破壞造成的感覺異常與運動失調等。

除了梅毒外，淋病更有演變成「超級細菌」的風險，也是要注意的性病防治重點。楊家瑞指出，曾有1名30多歲男性習慣上網揪一夜情，出現解尿疼痛又衛生習慣不佳，排尿後會直接用手揉眼睛，釀成淋病結膜炎並合併尿道炎。

陳伯亮補充，男性罹患淋病高達9成有症狀，包含尿道疼痛、灼熱感、頻尿或排尿困難等，但女性僅2成有症狀，若有陰道膿狀分泌物、小便疼痛等，都要注意。

疾管署副署長曾淑慧表示，今年1至7月淋病新增3627例，較去年同期下降，但梅毒5826例則上升7%。7月起已起啟動「性傳染病匿名諮詢服務」，至今提供382人次諮詢，並有256人次使用梅毒快篩，其中10人篩出陽性。

為了強化防疫，在台灣感染症醫學會監事林錫勳主導下，與楊家瑞、陳伯亮等人共同編製「台灣成人梅毒及淋病臨床診斷、治療暨預防指引」，涵蓋疾病簡介、檢驗與診斷、治療建議等多面向，盼提升處置準確性與一致性，以利防治性病疫情。

疾管署副署長曾淑慧表示，7月起已起啟動「性傳染病匿名諮詢服務」，至今提供382人次諮詢。（記者林惠琴攝）

疾管署副署長曾淑慧表示，7月起已起啟動「性傳染病匿名諮詢服務」，至今提供382人次諮詢。（記者林惠琴攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中