30多歲乖乖女頭痛又掉髮 竟是伴侶偷吃害染梅毒

30多歲女性持續頭痛，更出現掉髮，醫療團隊進一步接受性病檢查，結果發現一切竟是梅毒作怪；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者林惠琴／台北報導〕1名30多歲女性持續頭痛不見好轉，更出現掉髮，雖然她有固定男友，醫療團隊仍建議進一步接受性病檢查，結果發現一切竟是梅毒作怪，且病程已進入二期，梅毒螺旋體入侵腦部，進而引發頭痛，原來是她的伴侶在外面有其他親密接觸史，所幸經過治療已改善，頭髮慢慢長出來。

未及時在一期梅毒發現染病，這名女性不是唯一個案。亞東醫院感染管制中心主任楊家瑞表示，1名20多歲男性身上反覆出疹被當成過敏治療，但症狀持續，最後確診為二期梅毒，正確用藥才使疹子消退。

請繼續往下閱讀...

同時是感染科專長的台北榮總重症醫學部主治醫師陳伯亮說明，梅毒各期症狀不同，一期容易在男性外生殖器或女性陰道出現無痛性潰瘍、硬性下疳、局部淋巴腺腫等症狀；二期通常在一期之後4至10週出現症狀，此時梅毒螺旋體已從淋巴結進入血液並擴散全身，因此會有斑疹、丘疹、禿頭、扁平濕疣，甚至頭痛、倦怠、噁心、發燒、體重減輕、肌肉骨骼及關節疼痛、全身性淋巴腺腫等症狀；三期則常見於感染後3至7年，可見梅毒腫、心臟血管性梅毒、脊髓神經遭破壞造成的感覺異常與運動失調等。

除了梅毒外，淋病更有演變成「超級細菌」的風險，也是要注意的性病防治重點。楊家瑞指出，曾有1名30多歲男性習慣上網揪一夜情，出現解尿疼痛又衛生習慣不佳，排尿後會直接用手揉眼睛，釀成淋病結膜炎並合併尿道炎。

陳伯亮補充，男性罹患淋病高達9成有症狀，包含尿道疼痛、灼熱感、頻尿或排尿困難等，但女性僅2成有症狀，若有陰道膿狀分泌物、小便疼痛等，都要注意。

疾管署副署長曾淑慧表示，今年1至7月淋病新增3627例，較去年同期下降，但梅毒5826例則上升7%。7月起已起啟動「性傳染病匿名諮詢服務」，至今提供382人次諮詢，並有256人次使用梅毒快篩，其中10人篩出陽性。

為了強化防疫，在台灣感染症醫學會監事林錫勳主導下，與楊家瑞、陳伯亮等人共同編製「台灣成人梅毒及淋病臨床診斷、治療暨預防指引」，涵蓋疾病簡介、檢驗與診斷、治療建議等多面向，盼提升處置準確性與一致性，以利防治性病疫情。

疾管署副署長曾淑慧表示，7月起已起啟動「性傳染病匿名諮詢服務」，至今提供382人次諮詢。（記者林惠琴攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法