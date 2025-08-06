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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》綠豆冬粉瘦身、顧腸又穩糖 醫授1招辨真偽

2025/08/06 11:47

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健分享，用綠豆冬粉取代麵條，熱量低還能防止血糖飆升，適合減重者食用；示意圖。（資料照）

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健分享，用綠豆冬粉取代麵條，熱量低還能防止血糖飆升，適合減重者食用；示意圖。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕減重時想減少攝取精製澱粉，卻又想吃麵食，該選哪種好呢？新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健分享，用綠豆冬粉取代麵條，熱量低還能防止血糖飆升，超適合減重；不過，現在很多市售冬粉都有經過加工，想輕鬆辨識是否為綠豆製，只要將其丟下鍋煮，若30秒後馬上熟軟，很大機率是加工食品。

蕭捷健於臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發影片表示，減肥想吃麵食，可以挑綠豆冬粉，不僅不會讓血糖飆升，且每100公克只有50大卡，很適合減重者食用；而且它的升糖指數跟熱量都與一般麵條差了3倍左右，一般麵條每100公克熱量約150大卡。

他指出，冬粉的纖維多、較有飽足感，也比較好消化，讓人不容易感到飢餓；此外，冬粉還有個好處，它是用綠豆澱粉製作的，所以裡面含有「抗性澱粉」，到大腸才會被腸道菌分解，變成好菌食物，對於腸道健康大有益處。

不過他也提醒，現在市售冬粉很多都是加工品，想要知道是否為綠豆冬粉，可以將其都入鍋煮，若煮30秒就熟透，那它可能就不是綠豆冬粉，而是由其它加工食品製成的。因此，購買時要先看清楚成分標示，才能吃得安心。

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