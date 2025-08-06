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健康網》4點判斷胃酸過多或太少？ 學者授2招助胃酸分泌
紀麗君／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕喉嚨燒、胸口悶、打嗝打不停，以為是胃酸分泌過多，殊不知其實是「酸跑錯地方」，有些人更是「酸根本不夠」！營養學者洪泰雄表示，可以問自己4個問題，來初步判斷是胃酸過多或是胃酸太少，如果是胃酸太少，又沒有胃潰瘍或在吃制酸劑，可以試試飯前喝稀釋蘋果醋、甜菜鹼鹽酸鹽補充劑，來幫助胃酸分泌。
洪泰雄在臉書專頁「洪泰雄」發文表示，胃酸本來就是要酸到不行，才能消化肉、魚、豆腐這些蛋白質，也能殺死吃進去的細菌。但當年紀大了，或長期壓力大、吃太快、喜歡喝冰飲，胃酸就會分泌變少。胃酸太少時，食物在胃裡卡住、發酵、脹氣，胃裡壓力變大，就把東西往上推—這時你感覺到的「火燒心」，其實是因為「消化不完全」。
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判斷胃酸過多或胃酸太少
●吃完飯後容易打嗝、有食物味道？
●覺得肉類、豆類難消化、容易脹氣？
●年紀超過40歲，腸胃比年輕時差很多？
●常常有口臭或便便不順？
幫助胃酸分泌2招
●飯前喝稀釋蘋果醋：一湯匙蘋果醋加一杯溫水，有些人喝了後胃變得比較有力，消化快了，逆流也少了。
●甜菜鹼鹽酸鹽補充劑：這是一種幫助消化的營養補充品，不是每個人都需要，但對「胃酸太少」的人來說，吃了反而更舒服。
洪泰雄強調，胃酸不是壞東西，而是我們消化系統的好幫手。真正該處理的，是讓它乖乖地「待在胃裡」，不要亂跑上來。有時候我們需要的不是「壓下它」，而是「幫它恢復原本該有的力量」。吃得對，胃酸自然乖。
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