自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》糙米比白米健康？ 中醫破迷思：適合4種人食用

2025/08/07 07:36

中醫師李琪指出，糙米營養價值確實比白米高，含有纖維質、維生素B、鎂等，但較難消化；示意圖。（圖取自photoAC）

中醫師李琪指出，糙米營養價值確實比白米高，含有纖維質、維生素B、鎂等，但較難消化；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著養生觀念興起，越來越多人將五穀米、糙米等澱粉納入主食選項，取代白米，但它真的比較健康嗎？中醫師李琪臉書專頁發文指出，糙米營養價值確實比白米高，但較難消化，因此適合腸胃功能好精神狀態好想控制體重及血糖，或有三高疾病者食用，否則容易出現胃食道逆流、便秘、疲倦等問題。

李琪分享，糙米因為保留了米糠和胚芽，營養含量會比白米還要高，例如纖維質、維生素B、鎂等；但一般用餐不會只吃飯，所以只要其他配菜營養均衡、種類多變化，白飯也可以吃得營養。

好消化程度 白米＞糙米

李琪表示，白米因為沒有米慷和胚芽，所以相當好吸收，脾胃可以輕鬆地將它轉化為身體需要的養分，適合腸胃敏感、容易脹氣、產胃酸、打嗝排氣多、胃食道逆流、便秘、腹瀉、容易疲倦睡不飽、身體虛弱的人食用。

糙米雖然纖維含量高，但糠層難消化，脾胃需要花費較大的力氣才能去消化、吸收，所以較適合腸胃功能好、精神狀態好、有三高疾病者，或想控制體重及血糖的人食用。它們熱量其實差不多，但糙米的升糖指數（GI值）較低，因此可以讓血糖更穩定。不過，她也提醒，將兩種米混合共煮，好過單吃糙米。

中醫師李琪建議，若容易疲倦、身體虛弱者，最好還是吃較好消化的白米；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫師李琪建議，若容易疲倦、身體虛弱者，最好還是吃較好消化的白米；圖為情境照。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中