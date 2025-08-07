健康網》糙米比白米健康？ 中醫破迷思：適合4種人食用

中醫師李琪指出，糙米營養價值確實比白米高，含有纖維質、維生素B、鎂等，但較難消化；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著養生觀念興起，越來越多人將五穀米、糙米等澱粉納入主食選項，取代白米，但它真的比較健康嗎？中醫師李琪於臉書專頁發文指出，糙米營養價值確實比白米高，但較難消化，因此適合腸胃功能好、精神狀態好、想控制體重及血糖，或有三高疾病者食用，否則容易出現胃食道逆流、便秘、疲倦等問題。

李琪分享，糙米因為保留了米糠和胚芽，營養含量會比白米還要高，例如纖維質、維生素B、鎂等；但一般用餐不會只吃飯，所以只要其他配菜營養均衡、種類多變化，白飯也可以吃得營養。

好消化程度 白米＞糙米

李琪表示，白米因為沒有米慷和胚芽，所以相當好吸收，脾胃可以輕鬆地將它轉化為身體需要的養分，適合腸胃敏感、容易脹氣、產胃酸、打嗝排氣多、胃食道逆流、便秘、腹瀉、容易疲倦睡不飽、身體虛弱的人食用。

糙米雖然纖維含量高，但糠層難消化，脾胃需要花費較大的力氣才能去消化、吸收，所以較適合腸胃功能好、精神狀態好、有三高疾病者，或想控制體重及血糖的人食用。它們熱量其實差不多，但糙米的升糖指數（GI值）較低，因此可以讓血糖更穩定。不過，她也提醒，將兩種米混合共煮，好過單吃糙米。

中醫師李琪建議，若容易疲倦、身體虛弱者，最好還是吃較好消化的白米；圖為情境照。（圖取自freepik）

