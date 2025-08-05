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健康網》情緒緊繃擾亂免疫 醫師推5招快速舒壓

2025/08/05 20:07

健康網》情緒緊繃擾亂免疫 醫師推5招快速舒壓

台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，大腦擅長「看氣氛行事」，光是心理感覺有危險，身體就開始對抗，影響免疫力；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是不是在看完洪水、地震，或是令人無奈的新聞後，覺得身體渾身不對勁。台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，大腦擅長「看氣氛行事」，這種身心連動的感覺，不僅只是心理層面的焦慮而已，身體也會同步回應情緒感知，研究已證實，這種時候大腦會立刻進入警戒狀態，啟動免疫系統開始運作。

不少人覺得自己每天看天災新聞看到心悶，連身體都不舒服。張家銘在粉絲專頁「基因醫師張家銘」發文分享，這不只是感覺，而是科學。2025年《自然神經科學》（Nature Neuroscience）發表的一項研究顯示：人們看到什麼、感覺到什麼，的確會影響免疫系統運作。

這項研究中，科學家請受試者戴上虛擬實境眼鏡，畫面中出現一個臉色蒼白、咳嗽的「虛擬感染者」，慢慢靠近觀者。結果發現，即使只是模擬情境，大腦立刻進入「警戒狀態」，啟動與感知威脅有關的區域，像是前額葉等。同時，大腦立即通知免疫系統準備作戰，讓血液中的先天免疫細胞變得活躍，就像真的碰到了病毒。

光是心理感覺有危險，身體就開始對抗。張家銘說明，從研究中了解到身體不是等病來了才行動，而是「看氣氛行事」。這也解釋了，為什麼當人們長期看見災難新聞、疫情焦慮或身陷在職場壓力中，即使沒有感冒、沒有病毒，身體還是覺得累、發炎、免疫力下降，因為我們的免疫系統以為「要作戰」。因此，如果這場「戰爭」遲遲沒發生，會導致身體因為長期的備戰狀態而耗損，引起慢性疲憊、過敏、甚至情緒低落。

大腦會根據「看到什麼、感覺什麼」來決定是否發出身體的行動指令，所以張家銘強調，可以主動去設計自己的心理環境，讓大腦知道「現在沒危險」。不妨從以下5項做法讓身體放鬆：

●每天最好減少反覆觀看讓人焦慮或憤怒的新聞

●有意識地安排一段「無訊息時段」，讓腦袋與免疫系統都休息

●選擇接觸一些帶來溫暖、希望、安定感的影像或故事

●練習正念、呼吸、冥想，幫助身體回到平衡

●多花點時間與安心的人相處，或走進大自然

張家銘總結，有些人雖然飲食正常、作息規律，卻常常生病或覺得累，可能不是身體出問題，不妨試著讓身體放鬆，讓心裡別總是處在感知危機狀態中。

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