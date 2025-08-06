自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》國寶茶VS康普茶 「它」降膽固醇、顧心、護神經

2025/08/06 07:31

科博特診所院長劉博仁分享，國寶茶具有助眠、降膽固醇、保護心血管、減少神經炎症的作用。（圖取自劉博仁臉書）

科博特診所院長劉博仁分享，國寶茶具有助眠、降膽固醇、保護心血管、減少神經炎症的作用。（圖取自劉博仁臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕國寶茶及康普茶，名字裡都有「茶」字，但其實完全不同。科博特診所院長劉博仁分享，兩者不論是在原料、製程或是對健康的作用機轉上，都有明顯差異。他指出，國寶茶具有助眠、降膽固醇、保護心血管、減少神經炎症的作用；康普茶則能抗菌、抗發炎、調節代謝。

國寶茶無咖啡因 助改善睡眠品質

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文表示，國寶茶（Rooibos Tea）來自南非的一種草本植物，與我們熟悉的綠茶、紅茶不同，它完全不含咖啡因，非常適合對咖啡因敏感或睡眠不好的人。

根據2023年刊登在《The health benefits of rooibos tea in humans》的回顧性研究指出，國寶茶能有效降低低密度脂蛋白（壞膽固醇）與三酸甘油脂，提升高密度脂蛋白（好膽固醇），同時增強體內抗氧化狀態，對於血糖控制也有幫助。

2024年1項心臟功能研究也指出，長期飲用國寶茶者可能對心血管功能具有潛在保護效果，進一步降低心血管疾病風險。

與2023年的研究相呼應，2024年1篇研究也發現，國寶茶具有良好抗氧化能力，對神經系統有幫助，能夠減少神經炎症、抑制神經細胞凋亡，對於神經系統有潛在的保護效果，這對於長期壓力大、睡眠品質不佳或高齡者來說，是相當值得關注的好處。

康普茶經發酵 4類人需當心

劉博仁說明，康普茶（Kombucha）則是以茶葉（通常是綠茶或紅茶）加糖後，經過「SCOBY」的共生菌種發酵製成的飲品。發酵過程中會產生益生菌、有機酸與多酚等多種有益成分，這些物質讓康普茶在健康飲品界廣受歡迎。

2024年發表於《Plant Foods for Human Nutrition》的系統性回顧研究指出，康普茶具備抗氧化、抗菌、抗發炎、代謝調節、肝臟保護與潛在抗癌作用，這些好處主要來自發酵產生的有機酸（如醋酸、葡萄糖醛酸）、多酚與益生菌。

不過，康普茶在人類臨床試驗方面仍屬於初步階段。2025年1項回顧性研究發現，目前康普茶對人體最有證據支持的效果是改善腸道菌相、促進消化與緩解便秘，但在血糖調節上的效果仍未有明確結論。

2025年另1篇臨床試驗則指出，康普茶若添加「膳食纖維」，可進一步改善腸道健康與降低三酸甘油脂，對於代謝症候群與腸胃功能不佳者有潛在幫助。

然而，康普茶畢竟是發酵飲品，製程中會殘留糖分與微量酒精（通常低於0.5%），因此對於血糖控制不佳孕婦幼兒免疫力較弱的族群來說，飲用時仍需謹慎適量。

飲用建議

劉博仁分享，如果是咖啡因敏感、平常喝茶容易心悸睡不著的人，「國寶茶」是較好的選擇，不僅不含咖啡因，還有助於抗氧化、護心、穩定血糖與舒緩壓力。

他接著說，康普茶則是適合偶爾調整腸道健康、促進消化時飲用的機能性飲品。但由於發酵過程中的糖分與酒精殘留，若有特別健康狀況，建議還是要評估體質與飲用量，不宜過量當作每日飲品。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中