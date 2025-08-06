健康網》國寶茶VS康普茶 「它」降膽固醇、顧心、護神經

科博特診所院長劉博仁分享，國寶茶具有助眠、降膽固醇、保護心血管、減少神經炎症的作用。（圖取自劉博仁臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕國寶茶及康普茶，名字裡都有「茶」字，但其實完全不同。科博特診所院長劉博仁分享，兩者不論是在原料、製程或是對健康的作用機轉上，都有明顯差異。他指出，國寶茶具有助眠、降膽固醇、保護心血管、減少神經炎症的作用；康普茶則能抗菌、抗發炎、調節代謝。

國寶茶無咖啡因 助改善睡眠品質

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文表示，國寶茶（Rooibos Tea）來自南非的一種草本植物，與我們熟悉的綠茶、紅茶不同，它完全不含咖啡因，非常適合對咖啡因敏感或睡眠不好的人。

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根據2023年刊登在《The health benefits of rooibos tea in humans》的回顧性研究指出，國寶茶能有效降低低密度脂蛋白（壞膽固醇）與三酸甘油脂，提升高密度脂蛋白（好膽固醇），同時增強體內抗氧化狀態，對於血糖控制也有幫助。

2024年1項心臟功能研究也指出，長期飲用國寶茶者可能對心血管功能具有潛在保護效果，進一步降低心血管疾病風險。

與2023年的研究相呼應，2024年1篇研究也發現，國寶茶具有良好抗氧化能力，對神經系統有幫助，能夠減少神經炎症、抑制神經細胞凋亡，對於神經系統有潛在的保護效果，這對於長期壓力大、睡眠品質不佳或高齡者來說，是相當值得關注的好處。

康普茶經發酵 4類人需當心

劉博仁說明，康普茶（Kombucha）則是以茶葉（通常是綠茶或紅茶）加糖後，經過「SCOBY」的共生菌種發酵製成的飲品。發酵過程中會產生益生菌、有機酸與多酚等多種有益成分，這些物質讓康普茶在健康飲品界廣受歡迎。

2024年發表於《Plant Foods for Human Nutrition》的系統性回顧研究指出，康普茶具備抗氧化、抗菌、抗發炎、代謝調節、肝臟保護與潛在抗癌作用，這些好處主要來自發酵產生的有機酸（如醋酸、葡萄糖醛酸）、多酚與益生菌。

不過，康普茶在人類臨床試驗方面仍屬於初步階段。2025年1項回顧性研究發現，目前康普茶對人體最有證據支持的效果是改善腸道菌相、促進消化與緩解便秘，但在血糖調節上的效果仍未有明確結論。

2025年另1篇臨床試驗則指出，康普茶若添加「膳食纖維」，可進一步改善腸道健康與降低三酸甘油脂，對於代謝症候群與腸胃功能不佳者有潛在幫助。

然而，康普茶畢竟是發酵飲品，製程中會殘留糖分與微量酒精（通常低於0.5%），因此對於血糖控制不佳、孕婦、幼兒或免疫力較弱的族群來說，飲用時仍需謹慎適量。

飲用建議

劉博仁分享，如果是咖啡因敏感、平常喝茶容易心悸睡不著的人，「國寶茶」是較好的選擇，不僅不含咖啡因，還有助於抗氧化、護心、穩定血糖與舒緩壓力。

他接著說，康普茶則是適合偶爾調整腸道健康、促進消化時飲用的機能性飲品。但由於發酵過程中的糖分與酒精殘留，若有特別健康狀況，建議還是要評估體質與飲用量，不宜過量當作每日飲品。

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