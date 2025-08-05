5旬婦牙掉光 植體支持性固定假牙重建恢復咀嚼更健康

奇美醫院牙醫師葉松穎指全口無牙或缺牙嚴重患者，一般有四種假牙重建治療方式。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕50歲詹女士有嚴重蛀牙與牙周病，牙齒漸被拔光，最後全口無牙。因仍需工作與人互動，她覺得活動假牙說話或飲食會尷尬不便，與奇美醫院牙醫團隊討論後自費重建植體支持性固定假牙，從治療補骨、增高鼻竇到做好全口假牙，費時2年，恢復咀嚼、說話功能與自信笑容，身體也變得更健康！

奇美醫院牙醫部贋復補綴牙科醫師葉松穎表示，詹女做好植體固定假牙後，使用上與清潔做得不錯，後續追蹤沒發現什麼問題。提醒做這類全口植體假牙者，三餐飯後須刷牙並使用牙線與牙間刷清潔牙齒，以確保自費高達150萬元的全口固定假牙能用到80歲以上。

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葉松穎指出，完全無牙可視為1種殘疾，且不只老人才會面臨無牙的問題，完全無牙除了喪失基本發音和咀嚼能力外，還會導致臉型塌陷、營養攝取困難、社交窘迫與生活品質下降等困擾。

對於治療全口無牙或是齒列狀況已經糟糕到屬於終端齒列狀態的病人來說，葉松穎說，治療不只有1種做法，目前常見治療方式有全口活動義齒、植體覆蓋式義齒、植體支持性固定式假牙或是植體固定可撤式全口義齒等4種選擇。

因為詹女齒槽狀況差，需要補骨與增高鼻竇等強化性治療，她考量時間與經濟許可等條件下，與牙醫師討論及臨床評估，做出符合自己需求的植體支持性固定假牙治療選項。葉松穎強調，上述4種假牙重建方式，各有不同需求與條件，可視患者口腔情形與期望做選擇。

奇美醫院牙醫師葉松穎指全口無牙患者做的植體支持性固定式假牙，重建患者全口牙齒，但使用與清潔上仍需用心，維持耐用度。（記者王俊忠攝）

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