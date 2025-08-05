自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

懶人減肥救星！研究指喝「這款咖啡」免節食專減內臟脂肪

2025/08/05 14:38

最新研究指出，未經過濾的咖啡（如法式濾壓壺）中的「咖啡醇」，有助於減輕體重；而使用濾紙的沖泡法（如圖），則會濾除此成分；（示意圖。 （圖取自freepik）

最新研究指出，未經過濾的咖啡（如法式濾壓壺）中的「咖啡醇」，有助於減輕體重；而使用濾紙的沖泡法（如圖），則會濾除此成分；（示意圖。 （圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕丹麥一項最新臨床試驗顯示，存在於未過濾咖啡中的一種名為「咖啡醇」（cafestol）的分子，能在不改變飲食的情況下，幫助人們減輕體重與內臟脂肪。

科學新聞網站《Earth.com》報導，這項發表於《營養學》（Nutrients）期刊的研究，旨在測試純化咖啡醇對肥胖相關指標的影響。咖啡醇是一種脂溶性二萜（diterpene），在義式濃縮、法式濾壓壺與土耳其咖啡中含量最豐富。

研究團隊招募了40名腰圍較大的成人，進行為期12週的安慰劑對照試驗。參與者每日兩次服用6毫克的咖啡醇膠囊或無效膠囊，期間維持正常飲食，但每日僅限飲用一杯未過濾咖啡，以避免額外攝取。

結果顯示，服用咖啡醇的組別平均減輕了0.88公斤的體重，而安慰劑組的體重則增加了近1公斤。磁力共振成像（MRI）測量更顯示，咖啡醇組的內臟脂肪（visceral fat）下降了5%，肝功能指標「γ-谷氨酰轉移酶」（GGT）也下降了15%。

然而，研究人員也提出了重要的「膽固醇警示」（cholesterol caveat）。歷史上的試驗曾顯示，每日攝取超過10毫克的咖啡醇，可能導致壞膽固醇（LDL）升高。儘管此次研究在每日12毫克的劑量下未觀察到此現象，但團隊仍建議有心臟病風險的人，在更大規模的安全性研究出爐前，應避免嘗試咖啡醇補充劑。

研究團隊總結，此次試驗的膠囊劑量約等於每日4杯法式濾壓壺咖啡。他們呼籲未來應在糖尿病前期患者中進行試驗，並進一步釐清咖啡醇如何在不改變胰島素反應的情況下，影響脂肪代謝。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中