懶人減肥救星！研究指喝「這款咖啡」免節食專減內臟脂肪

最新研究指出，未經過濾的咖啡（如法式濾壓壺）中的「咖啡醇」，有助於減輕體重；而使用濾紙的沖泡法（如圖），則會濾除此成分；（示意圖。 （圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕丹麥一項最新臨床試驗顯示，存在於未過濾咖啡中的一種名為「咖啡醇」（cafestol）的分子，能在不改變飲食的情況下，幫助人們減輕體重與內臟脂肪。

科學新聞網站《Earth.com》報導，這項發表於《營養學》（Nutrients）期刊的研究，旨在測試純化咖啡醇對肥胖相關指標的影響。咖啡醇是一種脂溶性二萜（diterpene），在義式濃縮、法式濾壓壺與土耳其咖啡中含量最豐富。

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研究團隊招募了40名腰圍較大的成人，進行為期12週的安慰劑對照試驗。參與者每日兩次服用6毫克的咖啡醇膠囊或無效膠囊，期間維持正常飲食，但每日僅限飲用一杯未過濾咖啡，以避免額外攝取。

結果顯示，服用咖啡醇的組別平均減輕了0.88公斤的體重，而安慰劑組的體重則增加了近1公斤。磁力共振成像（MRI）測量更顯示，咖啡醇組的內臟脂肪（visceral fat）下降了5%，肝功能指標「γ-谷氨酰轉移酶」（GGT）也下降了15%。

然而，研究人員也提出了重要的「膽固醇警示」（cholesterol caveat）。歷史上的試驗曾顯示，每日攝取超過10毫克的咖啡醇，可能導致壞膽固醇（LDL）升高。儘管此次研究在每日12毫克的劑量下未觀察到此現象，但團隊仍建議有心臟病風險的人，在更大規模的安全性研究出爐前，應避免嘗試咖啡醇補充劑。

研究團隊總結，此次試驗的膠囊劑量約等於每日4杯法式濾壓壺咖啡。他們呼籲未來應在糖尿病前期患者中進行試驗，並進一步釐清咖啡醇如何在不改變胰島素反應的情況下，影響脂肪代謝。

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