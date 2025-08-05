父親節將至！國健署籲準爸爸「4要訣」備戰

衛福部國民健康署提醒，準爸爸們開心之餘，可主動安排陪同產檢或是參與爸媽教室，伴孕媽咪更安心；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者林志怡／台北報導〕父親節將至，衛福部國民健康署提醒，準爸爸們開心之餘，也要做好成為「神隊友」的準備，可以善用「爸爸孕產育兒衛教手冊」，參與孕媽咪孕期、生產、產後及寶寶的照顧，只要記得產檢陪伴、均衡飲食、關心及維持健康體重、戒除不良習慣等4要訣，就能與準媽咪攜手迎接新生命。

婦幼健康組簡任技正胡怡君指出，懷孕的過程中，幾乎都是媽媽在體會與承受身體的不適，準爸爸們應作為陪伴媽咪孕育生命的守護者，從角色、情感到各種過程都要一起參與和學習，提供準媽媽所需要的生活支持及感情陪伴，如此一來不只有助於伴侶間的相處，對將來的家庭氛圍也有幫助。

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胡怡君建議，讓孕媽咪懷孕階段更安心，國健署公費補助14次孕婦產前檢查，準爸爸可主動安排陪同產檢或是參與爸媽教室，聆聽醫師及專業人員建議，瞭解母體變化及胎兒成長的每一步，同時在「爸爸孕產育兒衛教手冊」的「孕婦產檢＆爸媽教室參與表」中紀錄各種事項。

健康均衡的飲食可帶給胎兒和母體健康，準爸爸可多關心另一半的飲食狀況，準備適合的食物，如：蛋黃、綠色蔬菜為補足葉酸的良好來源，瘦的紅肉、豬肝、豬血等為富含鐵質的食物。若擔心孕吐造成脫水，可多補充水分並飲用流質的食物，如：無糖豆漿、鮮奶等來補充營養。

胡怡君也提到，懷孕期間，準媽媽的體重勢必出現變化，準爸爸可協助留意伴侶的體重變化，並以溫和正向的話語，回應其對體重變化的擔心，也可以一起適度溫和的運動，如：飯後散步、瑜珈、簡易伸展操等，另可依懷孕前的身體質量指數（BMI）變化對照，進行整體熱量攝取的規劃。

此外，胡怡君強調，準爸爸也務必為愛戒除成癮惡習，菸品、飲酒或濫用藥物，會對孕婦及胎兒會造成危害，增加流產、早產、胎兒智力發展及嬰兒低出生體重等問題，如有菸癮、酒癮及藥癮問題，可尋求戒菸門診、酒癮治療機構及藥癮戒治機構的協助。

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