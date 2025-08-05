以身試毒！魚販吃粗糙蝕菱蟹 專家：千萬不能吃

粗糙蝕菱蟹主要毒素，集中在蟹腳與蟹殼。（魚販高明強提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖一名魚販高明強，今（5）日竟然以身試毒，吃下外貌奇怪的螃蟹。水試所澎湖中心技正冼宜樂鑑定為有毒的粗糙蝕菱蟹，含有河豚毒素和麻痺性貝毒，這些毒素無法通過加熱分解，食用後可能對神經系統造成嚴重傷害。冼宜樂警告千萬不要食用，切勿輕易嘗試。

冼宜樂表示，粗糙蝕菱蟹被列為有毒的蟹類名錄中，毒性主要來自於其食用的有毒生物；例如海藻或貝類，毒素積累在體內。其毒素主要分布在蟹殼和螯腳，內臟和肌肉的毒性較弱。食用後可能導致神經系統受損，出現麻痺、呼吸困難等症狀。

請繼續往下閱讀...

粗糙蝕菱蟹為菱蟹科蝕菱蟹屬的動物，分布於日本、夏威夷、新喀里多尼亞、加里曼丹島、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、紅海、模里西斯、南非、台灣以及中國大陸的海南島、西沙群島等地，生活環境為海水，主要生活於潮間帶至125米深的岩石底以及泥沙或具貝殼的海底及珊瑚礁淺水中；其生存的海拔上限為-125米。民眾若不慎食用，應立即催吐，減少毒素吸收，並儘快就醫。冼宜樂提醒，粗糙蝕菱蟹外表看似普通，但具劇毒，因此應避免食用。

但粗糙蝕菱蟹在澎湖部份離島有在販售食用，其屬於菱蟹科，體內含有河豚毒素和麻痺性貝毒。這些毒素無法透過加熱分解，食用後可能對神經系統造成嚴重傷害。根據文獻紀錄，粗糙蝕菱蟹是有毒，但要看這螃蟹的棲息環境和所吃的食物，累積體內毒性物質的多寡。高明強表示，把螃蟹腳煮來吃了，身體沒吃，目前過1個小時了，人並無異狀。

魚販以身試毒，吃了有毒的粗糙蝕菱蟹。（魚販高明強提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法