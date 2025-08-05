9月長照3.0版啟動！因應首階段 竹縣：長照涵蓋率已有8成

9月要上路的長照3.0版第1階段，新增身心障礙者可被接送到身心障礙日照單位的社區式交通接送服務。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕明（2026）年元旦上路的長照3.0，今（2025）年9月就將啟動第1階段，從調整服務內容來逐步推進。新竹縣盤點縣內可提供使用的日照和家托機構至少有30家，長照涵蓋率約8成，9月長照3.0版1階上路，各方面都可因應最新政策的要求。

新竹縣長期照顧管理中心主任張惠紜說，今年全縣長照人口數約1萬9411人，全年照顧經費約有14億多。長照10年計畫3.0著重醫療與長照的無縫接軌、智慧科技在照護上的應用，以及重視對家庭照顧者的支持。所以調整原本的「長期照顧服務申請及給付辦法」，放寬服務對象，也擴充長照服務內容以及導入智慧輔具，且分3階段實施。

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而目前新竹縣內日照機構共24家，小規模多機能機構跟縣外的特約日照各有3家。家托單位有2家，申設中跟縣外特約家托業者也各有2家，所以初步評估服務量、能暫不受長照3.0版1階的推動而有影響。

她說，長照3.0的第1階段，從9月後將放寬聘有外籍看護家庭的被照顧者，可在外籍看護休假或返國時使用日照或家托。另新增身心障礙者可被接送到身心障礙日照單位的長照社區式交通接送服務。

再來就是調高吞嚥困難、體重過輕等有營養照護需求者媒合營養師到宅服務的額度和次數，從原先4次4000元，調整為3次4500元。最後放寬喘息服務的使用空間，居家服務員在安全無虞下，可陪受照顧者到社區中庭、公園等戶外散步、運動，不再局限僅能在家中，這可讓照顧者能更充分獲得喘息。

新竹縣長照中心表示，長照3.0版第1階段啟動後，在安全無虞下，受照顧者可以出外在社區中庭或是公園散步、運動，放寬照顧者的喘息空間。（記者黃美珠攝）

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