自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「胺基酸互補飲食」蛋白質吸收更完整 國健署授吃法

2025/08/10 09:30

國健署指出，豆類與全穀類一起吃，能實踐「胺基酸互補」概念；示意圖。（圖取自freepik）

國健署指出，豆類與全穀類一起吃，能實踐「胺基酸互補」概念；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕我們平時獲得的蛋白質主要來源，大多為豆魚蛋肉類食物。國健署於臉書專頁「食在好健康」發文分享，豆類是植物性蛋白質來源，能提供人體必需胺基酸及多種營養素，但若單吃豆類，可能會使胺基酸組成不夠完整；因此，國健署建議，搭配「全穀類」一起吃，就能達到「胺基酸互補」的概念，更加健康。

國健署表示，豆類是常見的植物性蛋白質來源，如黃豆、黑豆、毛豆、豆腐等，不僅含有豐富的蛋白質與人體必需胺基酸，還提供鐵、鈣與膳食纖維等營養素。但如果蛋白質的攝取只依賴豆類，沒有搭配其他食物來源，可能會導致「胺基酸組成不夠完整」，無法提供身體所需的所有必需胺基酸。

國健署說明，人體需要多種「必需胺基酸」來合成完整的蛋白質，而植物性蛋白質中的胺基酸組成各有不同。透過搭配不同種類的植物性蛋白質來源，彼此互補，就能幫助我們攝取到更完整的蛋白質，提升營養吸收與利用率，有助於身體健康發展。

國健署分享，以豆類為例，它們缺乏的胺基酸如甲硫胺酸，剛好在全穀類中相對豐富；而穀類所缺的如離胺酸，豆類又能補足。所以，兩者一起吃就是所謂的「胺基酸互補」概念。搭配項目如下：

●豆腐+糙米飯。

●毛豆+全麥麵包。

●豆漿+地瓜。

國健署建議，豆類與全穀類或其他蛋白質來源一起食用，再適量搭配其他蔬菜類、水果類與好油脂等食物，就是均衡營養的一餐。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中