健康網》「胺基酸互補飲食」蛋白質吸收更完整 國健署授吃法
〔健康頻道／綜合報導〕我們平時獲得的蛋白質主要來源，大多為豆魚蛋肉類食物。國健署於臉書專頁「食在好健康」發文分享，豆類是植物性蛋白質來源，能提供人體必需胺基酸及多種營養素，但若單吃豆類，可能會使胺基酸組成不夠完整；因此，國健署建議，搭配「全穀類」一起吃，就能達到「胺基酸互補」的概念，更加健康。
國健署表示，豆類是常見的植物性蛋白質來源，如黃豆、黑豆、毛豆、豆腐等，不僅含有豐富的蛋白質與人體必需胺基酸，還提供鐵、鈣與膳食纖維等營養素。但如果蛋白質的攝取只依賴豆類，沒有搭配其他食物來源，可能會導致「胺基酸組成不夠完整」，無法提供身體所需的所有必需胺基酸。
國健署說明，人體需要多種「必需胺基酸」來合成完整的蛋白質，而植物性蛋白質中的胺基酸組成各有不同。透過搭配不同種類的植物性蛋白質來源，彼此互補，就能幫助我們攝取到更完整的蛋白質，提升營養吸收與利用率，有助於身體健康發展。
國健署分享，以豆類為例，它們缺乏的胺基酸如甲硫胺酸，剛好在全穀類中相對豐富；而穀類所缺的如離胺酸，豆類又能補足。所以，兩者一起吃就是所謂的「胺基酸互補」概念。搭配項目如下：
●豆腐+糙米飯。
●毛豆+全麥麵包。
●豆漿+地瓜。
國健署建議，豆類與全穀類或其他蛋白質來源一起食用，再適量搭配其他蔬菜類、水果類與好油脂等食物，就是均衡營養的一餐。
