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健康 > 抗老養生 > 運動復健

廚師炒菜搬重物罹「腕隧道症候群」 正中神經解離術有解

2025/08/05 11:23

台北慈濟醫院復健科主任洪怡珣提醒，要預防腕隧道症候群，就要減少腕部不當的姿勢及重複性動作。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院復健科主任洪怡珣提醒，要預防腕隧道症候群，就要減少腕部不當的姿勢及重複性動作。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕43歲吳先生從事餐飲業、平時需要搬重物，且重複炒菜、切菜及洗刷鍋具等手腕動作，日前下班，騎摩托車經常感到雙手麻痛，且右手較嚴重，半夜甚至會麻到醒過來，到醫院就診確認是「腕隧道症候群」，但因為工作無法時常到院接受物理治療，醫師為他訂製穿戴特製的手腕副木支架讓手腕休息外，並安排正中神經解離術，減緩正中神經的壓迫，兩週後患者症狀減輕許多，不再因手部疼痛困擾。

台北慈濟醫院復健科主任洪怡珣說，腕隧道位於手腕部掌面，是由腕骨及上方的橫腕韌帶所構成的一條類似隧道的空間，其中有正中神經及部分肌腱通過，由於正中神經支配部分手掌的感覺，所以腕隧道症候群病人常會感到大拇指、食指、中指及一半的無名指有刺痛或是麻鈍感，嚴重者可能會造成大拇指肌肉無力萎縮的情形。

腕隧道症候群好發於頻繁使用手腕的生活型態或工作者，如美髮師、廚師、搬運工人、木匠以及經常使用電動手工具的電鑽工人、機械技工等，此外，懷孕期間的女性也可能因為荷爾蒙變化導致水腫，壓迫神經。洪怡珣主任提及，臨床腕隧道症候群盛行率約4.9%，女性發生率較男性高出3至10倍，好發年紀則約40至60歲，而若有糖尿病、類風濕性關節炎、慢性腎衰竭、甲狀腺功能低下、手腕受傷骨折等危險因子則會加重罹病風險。

洪怡珣提醒，要預防腕隧道症候群，就要減少腕部不當的姿勢及重複性動作，包括避免用同一姿勢握住東西太久或過度用力，機械工作有需要時亦可使用手套減少操作時的震動，或將工具手把加粗，若需長時間操作電腦，切記手腕姿勢勿高於前臂，且前臂要有支撐點，避免懸空，正確的姿勢才能避免讓手腕長久處於彎曲、伸展或扭轉的姿勢，進而併發疾病。

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