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北市住宿式服務機構使用者補助方案7月開放申請 最高補助12萬元
〔記者蔡愷恆／台北報導〕「住宿式服務機構使用者補助方案」申請開跑！台北市衛生局表示，114年度住宿式服務機構使用者補助方案自7月1日起開始，凡符合申請資格，請務必於115年3月1日前備齊申請書、身分證、入住機構契約書、繳費收據或證明、存摺影本、身障證明或長照需要等級認定等資料，向當年度最近1次入住機構所在地之直轄市、市政府提出申請，符合資格住民當年度若提早離院或往生亦可提出申請。
衛生局說明，本補助方案採申請制，補助對象為本國籍住宿機構住民，限住民本人或機構簽約人提出申請，並應同時符合下列條件：凡符合長照需要等級4級以上，或具身障證明中度以上，當年度（114年1月1日起至114年12月31日止）入住依法設立各類住宿式服務機構，例如：一般護理之家、精神護理之家、老人福利機構（除安養床外）、身心障礙福利機構、住宿式長照機構、榮譽國民之家（自費失能養護床與自費失智養護床）及兒少安置等，累計住滿180天者，予以年度一次性補助12萬元，如未達180天，連續住滿1/2日曆天之月份，每月給予補助總金額1/12（1萬元）；若無失能證明之既有住民須於112年1月1日前已入住機構，可補助每人每年6萬元；如未達180天，連續住滿1/2日曆天之月份，每月給予補助總金額1/12（5,000元）。
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衛生局提到，衛福部自112年起調增最高補助提高至12萬。衛生局也補充，112年度及113年度台北市共審核補助6,209件，補助金額總計6億4,500萬6,620元。
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