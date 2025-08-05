自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

9旬嬤健忘竟是睡眠呼吸中止症惹禍 醫創新照護重拾健康

2025/08/05 09:46

一名90歲的林奶奶反應遲緩，家人憂心罹失智症，經亞東醫院安排居家睡眠檢測，才發現她患重度睡眠呼吸中止症；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

一名90歲的林奶奶反應遲緩，家人憂心罹失智症，經亞東醫院安排居家睡眠檢測，才發現她患重度睡眠呼吸中止症；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

〔記者羅國嘉／新北報導〕一名90歲的林奶奶，因白天精神萎靡、反應遲緩，甚至連孫子的名字也常喊錯，家人憂心罹患失智症，經亞東醫院安排居家睡眠檢測，才發現她患有重度睡眠呼吸中止症（OSA），透過呼吸器治療與遠距追蹤後，重拾過往精神。亞東醫院睡眠中心醫師林倬漢指出，白天嗜睡、記憶力下降等其實與OSA有關，但常被誤認為正常老化。亞東醫院導入結合居家睡眠檢測與遠距醫療模式，讓長者在家即可接受專業評估與個人化治療。

林倬漢表示，據研究顯示，60歲以上長者約有一半受到睡眠障礙影響，其中OSA更與失智風險密切相關，若未及早診治，夜間反覆缺氧將加速神經退化，與高血壓、心房顫動、中風等。2024年美國阿茲海默症協會也已將OSA篩檢列入失智症評估項目，顯示該議題日益受到重視。

為解決長輩就醫不便與交通風險，林倬漢說，亞東推動「居家檢測＋遠距回診」新模式，長者只需在家配戴簡易裝置即可完成檢測，後續醫療團隊再以遠距方式說明結果並提出治療建議。

針對已罹患失智症的長者，林倬漢建議優先採用非藥物介入，包括規律作息、日曬、減少白天小睡、進行輕度運動與社交互動，以穩定生理節律與情緒。藥物治療則須謹慎使用，特別需考量跌倒風險與意識混亂等副作用。

林倬漢提醒，良好睡眠是高齡者維持認知、自主生活與情緒穩定的關鍵。透過科技輔助與人性化照護，即使在家也能獲得完整、有效的睡眠評估與治療，真正「睡得好，活得好」。

亞東醫院將於8月9日在「高齡健康產業博覽會」舉辦「打鼾的背後，一個影響健康的睡眠危機」衛教講座，由林倬漢親自分享高齡睡眠健康觀念，推廣長者睡眠品質的重要性。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中