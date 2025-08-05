9旬嬤健忘竟是睡眠呼吸中止症惹禍 醫創新照護重拾健康

一名90歲的林奶奶反應遲緩，家人憂心罹失智症，經亞東醫院安排居家睡眠檢測，才發現她患重度睡眠呼吸中止症；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

〔記者羅國嘉／新北報導〕一名90歲的林奶奶，因白天精神萎靡、反應遲緩，甚至連孫子的名字也常喊錯，家人憂心罹患失智症，經亞東醫院安排居家睡眠檢測，才發現她患有重度睡眠呼吸中止症（OSA），透過呼吸器治療與遠距追蹤後，重拾過往精神。亞東醫院睡眠中心醫師林倬漢指出，白天嗜睡、記憶力下降等其實與OSA有關，但常被誤認為正常老化。亞東醫院導入結合居家睡眠檢測與遠距醫療模式，讓長者在家即可接受專業評估與個人化治療。

林倬漢表示，據研究顯示，60歲以上長者約有一半受到睡眠障礙影響，其中OSA更與失智風險密切相關，若未及早診治，夜間反覆缺氧將加速神經退化，與高血壓、心房顫動、中風等。2024年美國阿茲海默症協會也已將OSA篩檢列入失智症評估項目，顯示該議題日益受到重視。

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為解決長輩就醫不便與交通風險，林倬漢說，亞東推動「居家檢測＋遠距回診」新模式，長者只需在家配戴簡易裝置即可完成檢測，後續醫療團隊再以遠距方式說明結果並提出治療建議。

針對已罹患失智症的長者，林倬漢建議優先採用非藥物介入，包括規律作息、日曬、減少白天小睡、進行輕度運動與社交互動，以穩定生理節律與情緒。藥物治療則須謹慎使用，特別需考量跌倒風險與意識混亂等副作用。

林倬漢提醒，良好睡眠是高齡者維持認知、自主生活與情緒穩定的關鍵。透過科技輔助與人性化照護，即使在家也能獲得完整、有效的睡眠評估與治療，真正「睡得好，活得好」。

亞東醫院將於8月9日在「高齡健康產業博覽會」舉辦「打鼾的背後，一個影響健康的睡眠危機」衛教講座，由林倬漢親自分享高齡睡眠健康觀念，推廣長者睡眠品質的重要性。

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