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孩子坐不住、太好動 醫：恐是大腦在求救
〔記者王峻祺／宜蘭報導〕多數家長發現孩子在教室「坐不住」、「太好動」，總認為是無心學習，但國立陽明交通大學附設醫院精神科醫師黃鈺蘋表示，這些行為恐是「大腦發出的求救訊號」，很可能罹患注意力不足過動症（ADHD），一種常被誤解的神經發展障礙，建議就醫評估。
根據衛生福利部心理健康司統計，台灣ADHD盛行率約9.02％，但實際接受診斷與治療的患者卻僅約1.62％，換言之，台灣估有超過22萬名兒童與青少年，正默默承受學業、人際與自我認同的多重壓力，卻未被及時辨識與協助。
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醫師黃鈺蘋說，ADHD不是「不守規矩」，而是大腦發展的節奏不同所致。研究顯示，ADHD患者大腦部分區域發育，比同齡孩子平均延後約3年，導致注意力不集中、衝動、過度活躍等表現。成因與基因遺傳、腦部神經傳導物質異常及環境因素息息相關。
黃鈺蘋分享，1名國小孩童無法有效學習，課堂上坐不住影響成績，經藥物治療、親職教養調整、生活規律建立及學校合作的多元介入方案後，除提升學習效率，更能與同儕建立友誼、重拾自信。
「孩子不是故意搗蛋，而是需要被看見、被接住。」黃鈺蘋說，目前研究顯示ADHD藥物是最有效治療方式，可改善注意力與衝動控制，但親職教養方式、學校支持策略、生活作息調整同樣重要，ADHD不是一種會消失的個性，而是一種可以被理解與引導的神經特質。
黃鈺蘋說，若孩子有無法長時間專注，容易分心；過於好動，難以安靜坐好；常插嘴、打斷他人、行為衝動；容易忘記作業、拖延完成任務；行為影響班級秩序，被頻繁投訴等行為，建議應尋求醫師專業協助評估。
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