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夫妻攜手深耕家鄉醫療逾25年 莊宗芳陞任南投醫院副院長

2025/08/05 07:43
夫妻攜手深耕家鄉醫療逾25年 莊宗芳陞任南投醫院副院長

南投醫院醫務秘書莊宗芳8月升任副院長。（南投醫院提供）

〔記者張協昇／南投報導〕衛生福利部南投醫院醫務秘書莊宗芳醫師日前升任副院長。莊宗芳為南投草屯子弟，曾任職於林口長庚醫院，1999年921大地震發生後，因心繫家鄉與家人，毅然舉家返鄉，投入南投地區災後醫療服務，並與擔任護理師的妻子鍾雨靖，一起服務於南投醫院，迄今已服務超過25年，為縣內醫療貢獻良多。

夫妻攜手深耕家鄉醫療逾25年 莊宗芳陞任南投醫院副院長

南投醫院副院長莊宗芳是古典吉他彈奏好手。（莊宗芳提供）

56歲的莊宗芳畢業於台北醫學大學醫學系，並取得中山醫學大學醫學博士學位，為腎臟內科專科醫師。當年舉家返鄉時，儘管有私人醫院高薪延攬，他仍選擇醫療資源匱乏的南投醫院服務，從合約醫師一路升任內科主任、醫務秘書，也見證南投醫院從地區醫院升格為區域級教學醫院歷程。

莊宗芳除醫療專業外，閒暇之餘熱愛攝影與古典吉他，曾受邀參與2018年西班牙國寶名琴「拉米雷斯製琴工藝講座暨音樂會」演出，攝影作品也曾獲「虎山盃攝影美學交流賞優選獎」，並於院內等地展出，展現多才多藝的一面。而莊宗芳的妻子也於南投醫院擔任護理師，為已故文學家鍾理和孫女，出身文學世家，夫妻倆攜手奉獻家鄉醫療工作、守護民眾健康，在地方傳為佳話。

莊宗芳表示，當年父親希望他可以待在醫學中心發展，但921之後他看到南投醫療資源嚴重不足，才會決定留下來照顧鄉親，許多病人都已讓他看病20多年，不乏父執輩的年紀，讓他深感病人的需求就是他的去處，也從醫病關係中感受到家鄉溫暖的人情味，是讓他一路走來始終堅持留在家鄉服務的原因。

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