健康網》吃特定藥物有「光害」 日曬不適得停藥

〔健康頻道／綜合報導〕夏日陽光強烈，若在服藥期間出現曬傷般的紅疹、刺痛感，小心可能是「藥物光敏感」反應！恩主公醫院皮膚科暨美容醫學中心主任王綺嫻在臉書專頁「皮膚科醫生王綺嫻的診間日常」提醒，當服用特定藥物後，皮膚在日曬部位出現異常紅腫、發癢甚至脫皮時，就要警覺是否為光敏感現象。

王綺嫻指出，藥物光敏感大致分為立即性反應與延遲性反應。有些人在服藥數小時內，照射到光的皮膚就可能出現刺痛、紅腫或曬傷樣症狀；也有人在12小時至5天後才陸續出現紅疹。這些反應的嚴重程度，與藥物劑量、光照強度與照射時間等因素有關。

至於可能引發光敏感的藥物，則包括：部分抗生素、利尿劑；消炎藥、高血壓藥物；抗焦慮藥物與抗癌藥物等。王綺嫻說明，這類反應的機制在於藥物經紫外線或可見光照射後，產生活性物質如光化合物與自由基，進而對皮膚造成光毒性反應，導致如曬傷般的不適。

那麼，室內的日光燈也可能造成光敏感嗎？王綺嫻解釋，光敏感反應最常由紫外線A（UVA，波長315～340nm）所引發，雖然也有極少數案例報告指出，紫外線B（UVB）或可見光（400～740nm）亦可能誘發反應，但日光燈主要屬可見光範圍，風險相對低。

王綺嫻提醒，若民眾在服藥期間，皮膚在見光處異常紅腫或出疹，應盡速就醫並告知用藥史，切勿自行停藥或忽視症狀。

