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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》久坐傷身！辦公室6招輕鬆活動筋骨

2025/08/05 15:13

現代人久坐已成為無法避免的日常習慣；國健署建議，應適時活動。圖為情境照。（圖取自freepik）

現代人久坐已成為無法避免的日常習慣；國健署建議，應適時活動。圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代上班族常因工作關係長時間坐著，導致身體僵硬、腰痠背痛，更可能提高罹患慢性疾病的風險。對此，國健署於臉書專頁「國民健康署」提醒民眾：工作再忙，也要記得「中斷久坐，適時活動」，並特別推薦6組簡單的伸展操，有助舒緩僵硬、促進血液循環、提升身體靈活度。

以下是國健署建議的6招伸展動作，適合辦公室空間操作，動作簡單、不需器材：

中後三角肌伸展

挺直腰身，抬起一側手臂並向對側伸直，另一手輕壓伸直手臂，每次維持15秒，左右各做3組。

前三角肌伸展

保持挺胸姿勢，微抬頸部，雙手放至背後、掌心相對，撐開胸口並維持15秒，共做3組。

手腕與手指區肌伸展

一手伸直，用另一手將手腕輕拉向身體方向，維持10秒，重複3組，有效預防滑鼠手。

國民健康署推薦的6招伸展動作，適合辦公室空間操作，動作簡單、不需器材；情境照。（圖取自freepik）

國民健康署推薦的6招伸展動作，適合辦公室空間操作，動作簡單、不需器材；情境照。（圖取自freepik）

闊背肌伸展

一手舉起放於額頭斜上方，另一手輕拉手腕往對側方向延伸，維持1~2分鐘後換邊，幫助放鬆背部肌群。

站式直腰提膝

身體挺直，一手扶桌穩定，單腳抬起後向後延伸踢直，左右各做8次，有助啟動核心與下肢肌力。

坐姿腿部伸展

坐穩後，一腳踩地，另一腳彎曲、用手輕抱大腿，接著將腳尖上抬並往前伸直、勾腳尖，左右輪流，共做3組，有助舒緩久坐導致的腿部疲勞。

國健署提醒，每坐滿30至60分鐘就應起身活動5分鐘，即使只是簡單的伸展動作，也能有效降低久坐對身體造成的負擔，讓健康不打烊。別再當久坐族！善用零碎時間，讓每天的辦公室成為你的健康伸展空間。

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