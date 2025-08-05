睡飽仍哈欠連連！醫生揭「2狀況」所致 應先求作息規律

醫師提醒，「亂睡」比「少睡」的傷害更深、更廣。示意圖。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕儘管昨晚早早上床，但白天仍哈欠連連，是現代人常有的「文明病」。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，這種狀況通常是「少睡」及「亂睡」所致，並直言若想改善，「先求規律、再求時長！」

黃軒今（4）日於臉書粉專提到，就算每天都睡滿8小時，但白天還是哈欠連連，身體像被掏空的感覺，通常都是「少睡（睡眠時間不足）」及「亂睡（作息時間不規律）」所造成。而黃軒也強調，雖然兩者都很傷，但「亂睡」比「少睡」的傷害，可能更深、更廣、更隱性。

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黃軒解釋，「亂睡」就是身體時鐘大崩壞，因為人體的晝夜節律（生理時鐘），需要規律的光暗與作息來維持，所以長期亂睡會讓身體搞不清楚，現在到底是白天還是晚上，並引發激素分泌錯亂、自律神經失調、腸胃蠕動亂了等狀況。而「日夜顛倒」、「晚睡晚起」，依舊會使心血管疾病、肥胖、糖尿病、憂鬱症、失智、癌症等，疾病的風險大增。

另外，黃軒說道，「少睡」就是睡眠總量不夠，例如短時間內的睡眠不足，人體會明顯覺得累、注意力不集中，但如果作息固定，身體仍能部分適應，只是風險是累積性的，長期少睡仍會影響記憶力、免疫力與新陳代謝。

最後，黃軒總結，每天睡6小時，但時間固定，會比每天亂睡8小時還更健康，「如果只能改一個習慣，先求規律、再求時長！」

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