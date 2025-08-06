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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》孩身上飄出「大人味」？ 醫：青春期來報到了

2025/08/06 13:42

青少年體味出現的年齡，女孩通常為8至13歲，男孩則是約為9至14歲；圖為情境照。（圖取自freepik）

青少年體味出現的年齡，女孩通常為8至13歲，男孩則是約為9至14歲；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著天氣悶熱、汗水增加，不少家長近日帶著孩子前往診間，疑惑詢問：「我們家孩子怎麼身上有股怪味？」、「洗完澡沒多久就有臭味飄出，是不是沒洗乾淨？」對此，美迪大直婦產科診所兒童內分泌科醫師陳奕成在臉書專頁「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」發文提醒，這並非衛生習慣出了問題，而很可能是青春期即將來臨的自然現象。

根據陳奕成觀察，進入青春期後，人體性荷爾蒙開始分泌，會刺激名為「頂漿腺」的汗腺開始活躍，這些汗腺多分布於腋下、腹股溝、胸部及私密部位。雖然這類汗液本身並無異味，但與皮膚表面的細菌接觸後，便會產生俗稱的「大人味」。

美迪大直婦產科診所兒童內分泌科醫師陳奕成指出，進入青春期後，「頂漿腺」的汗腺開始活躍；圖為情境照。（圖取自freepik）

美迪大直婦產科診所兒童內分泌科醫師陳奕成指出，進入青春期後，「頂漿腺」的汗腺開始活躍；圖為情境照。（圖取自freepik）

這類體味出現的年齡，通常為女孩8至13歲，男孩則約為9至14歲。不過若家族中父母體味明顯，孩子出現「大人味」的時間也可能更早、更強烈。陳奕成強調，體味不是疾病，卻可能成為孩子的心理負擔。為此，專家提供四大實用建議，幫助孩子健康又自在地度過成長階段：

1. 注重清潔習慣：建議每天洗澡，尤其加強腋下與私密部位清潔，使用溫和或含抗菌成分的沐浴產品，並徹底擦乾身體皺摺處，減少細菌滋生。

2. 勤換衣物：內衣與貼身衣物須每日更換，運動後也應即刻換洗。選擇透氣、吸汗的棉質衣物，有助降低悶熱與異味產生。

3. 清淡飲食：避免過多食用如大蒜、洋蔥、咖哩、紅肉與海鮮等味道較重的食物，也應減少含咖啡因飲品攝取。建議多喝水、多攝取蔬果，維持營養均衡。

4. 輔助用品使用：若調整生活習慣仍無法改善，可考慮適度使用兒童專用的除臭劑與止汗劑。根據美國兒科醫學會建議，小朋友適當使用這些產品，整體是安全且有效的。不過初次使用應先測試是否有過敏反應。

陳奕成提醒，青春期體味是正常現象，無需過度擔心或羞辱孩子。家長若能協助孩子建立良好衛生習慣，並提供正向引導與適當工具，大多數情況下都能順利克服「大人味」帶來的尷尬與不便，幫助孩子自信邁向成長旅程。

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