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健康網》曬太陽也過敏？ 醫揭慢性蕁麻疹原因複雜

2025/08/05 12:13

過敏免疫風濕科醫師林子閔指出，慢性蕁麻疹的成因複雜，不單單只是「過敏原」引起的那麼簡單；圖為情境照。（圖取自freepik）

過敏免疫風濕科醫師林子閔指出，慢性蕁麻疹的成因複雜，不單單只是「過敏原」引起的那麼簡單；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕曬太陽也會過敏？台北醫學大學附設醫院過敏免疫風濕科主任林子閔指出，慢性蕁麻疹的患者，常常最想知道是什麼原因引起過敏，偏偏慢性蕁麻疹的成因常常是複雜的，不單單只是「過敏原」引起的那麼簡單。大部分的慢性蕁麻疹，常常是歸類在慢性自發性蕁麻疹和慢性誘發性蕁麻疹。

林子閔在臉書專頁「林子閔醫師 過敏大小事」 發文分享，在門診常常會遇到許多慢性蕁麻疹的患者，也就是蕁麻疹的情形持續超過6周。慢性自發性蕁麻疹 （CSU）沒有可識別的觸發因素；慢性誘發性蕁麻疹（CIndU）則可由物理或非物理觸發因素引起。大約有7%至30%的慢性蕁麻疹患者會同時患有這2種亞型。

林子閔說明，肥大細胞（mast cell）是慢性蕁麻疹發病機制中的核心效應細胞。當肥大細胞被激活時，會釋放包括組織胺和白三烯等的生物活性介質，導致血管擴張和液體從血管滲出，引起風疹和搔癢。因為慢性蕁麻疹的病理生理學非常複雜，它涉及多種肥大細胞表面受體、細胞因子和細胞活化途徑。

林子閔說，慢性蕁麻疹（CU）在全球的盛行率約為0.5%至5%，並有2至10倍的增長趨勢。女性受影響的比例通常高於男性，中位發病年齡為40歲。

林子閔引述一項研究歸納出引起慢性誘發性蕁麻疹某些觸發因素：

●症狀性皮膚劃痕症：由摩擦或剪切力引起。

●遲發性壓力性蕁麻疹：由持續壓力引起，如穿緊身衣物。

●熱接觸性蕁麻疹：由熱暴露引起。

●冷蕁麻疹：由冷暴露引起。

●日光性蕁麻疹：由陽光或人工光暴露引起。

●振動性蕁麻疹：由物理振動引起。

●膽鹼性蕁麻疹：由主動或被動的身體升溫引起，如運動、強烈情緒或熱水澡。

●接觸性蕁麻疹：接觸外部物質後在接觸部位出現風疹。

●水因性蕁麻疹：接觸水後數分鐘內出現風疹。

林子閔總結，不是所有的蕁麻疹都是因為「過敏原」引起的，慢性自發性蕁麻疹和慢性誘發性蕁麻疹就是如此，下次別再認為蕁麻疹一定是「過敏原」引起的。

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