城市壓力大？新研究證實：「這招」15分鐘就減壓見效

研究指出年輕人心理壓力多，與自然互動效果尤其顯著。示意圖。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕城市生活壓力大，但根據最新研究，只需短短15分鐘的自然接觸，就能明顯提升心理健康。美國史丹佛大學與荷蘭萊頓大學團隊分析近5900人數據後證實，無論是公園、林地，甚至街道綠植，都能幫助減壓、提升情緒與專注力。

根據《紐約郵報》報導，研究刊登於《Nature Cities》期刊，由史丹佛自然資本計畫（NatCap）科學長古瑞（Anne Guerry）領銜，分析78項實地研究，涵蓋將近5900名受試者。結果發現，城市中的各類自然空間皆有助心理健康，其中「城市林地」對減輕憂鬱與焦慮特別有效。

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研究顯示，街道樹木、草地等雖效果略低於林地與公園，但仍對提升情緒、降低壓力有顯著作用。主導研究的萊頓大學學者李應捷（Yingjie Li）指出，即使是極短暫的自然接觸，也會產生實質影響。

值得注意的是，研究團隊也觀察到，15分鐘的綠地放鬆就有療效，而長達45分鐘的自然暴露更能大幅減少壓力、提升活力。其中，25歲以下受益最大，因多數心理健康問題會在此年齡前出現。

紐約市作為高密度都市，也正在積極提升綠覆率。當地樹木數量已超過700萬棵，目標在2035年將城市樹冠覆蓋率從22%提升至30%。目前84%居民步行可達公園，市府目標為2030年達成85%。

研究作者呼籲都市規劃者善用袖珍公園、街道綠植與微型自然空間，創造居民可即時接觸綠意的環境，強調都市中自然不只是美化街景，它對人類身心健康同樣關鍵。

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