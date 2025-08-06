健康網》「河川珍味」香魚 10種營養素照護血管

香魚富含蛋白質、鉀、磷、鈣、鎂等礦物質，並提供維生素A、B群、E，以及ω-3脂肪酸（EPA、DHA），對心血管健康有益。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日，季節限定的香魚也正式登場。國民健康署於臉書專頁「食在好健康」特別介紹本月之星─香魚，不僅肉質細嫩、風味獨特，營養價值也十分豐富，是許多饕客夏季必嚐的河川珍味；包含10種營養：維生素A、B群、E，以及ω-3脂肪酸（EPA、DHA）。

香魚棲息於乾淨、冷水溪流，因新鮮香魚散發類似哈密瓜的清香，故得名「香魚」。其中，母香魚體內飽滿的魚卵更被譽為極品，但同時也提醒民眾，魚卵屬於高膽固醇部位，血脂異常或高血壓族群應適量食用。

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根據國健署資料，香魚富含蛋白質、鉀、磷、鈣、鎂等礦物質，並提供維生素A、B群、E，以及ω-3脂肪酸（EPA、DHA），對心血管健康有益。

盛夏之際，來上一尾香氣撲鼻的香魚，不僅滿足味蕾，也能吃得健康無負擔。（資料照）

挑選香魚時，應觀察魚眼是否清澈透明，魚身是否光滑、透明感，魚肚完整無破損，並確認表面黏液越多越新鮮，且無腐敗異味，才是上選。

最常見的吃法為鹽烤整尾香魚，但國健署也建議不妨嘗試以馬告、迷迭香或百里香等天然辛香料替代鹽巴調味，既能保留香魚原始風味，又更健康少負擔。

香魚屬於「豆魚蛋肉類」食物群，依循「#豆魚蛋肉類一掌心」的均衡攝取原則，與其他蛋白質來源輪流攝取，更有助於營養多樣化。盛夏之際，來上一尾香氣撲鼻的香魚，不僅滿足味蕾，也能吃得健康無負擔。

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