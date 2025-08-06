自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「河川珍味」香魚 10種營養素照護血管

2025/08/06 06:30

香魚富含蛋白質、鉀、磷、鈣、鎂等礦物質，並提供維生素A、B群、E，以及ω-3脂肪酸（EPA、DHA），對心血管健康有益。（資料照）

香魚富含蛋白質、鉀、磷、鈣、鎂等礦物質，並提供維生素A、B群、E，以及ω-3脂肪酸（EPA、DHA），對心血管健康有益。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日，季節限定的香魚也正式登場。國民健康署於臉書專頁「食在好健康」特別介紹本月之星─香魚，不僅肉質細嫩、風味獨特，營養價值也十分豐富，是許多饕客夏季必嚐的河川珍味；包含10種營養：維生素A、B群、E，以及ω-3脂肪酸（EPA、DHA）。

香魚棲息於乾淨、冷水溪流，因新鮮香魚散發類似哈密瓜的清香，故得名「香魚」。其中，母香魚體內飽滿的魚卵更被譽為極品，但同時也提醒民眾，魚卵屬於高膽固醇部位，血脂異常或高血壓族群應適量食用。

根據國健署資料，香魚富含蛋白質、鉀、磷、鈣、鎂等礦物質，並提供維生素A、B群、E，以及ω-3脂肪酸（EPA、DHA），對心血管健康有益。

盛夏之際，來上一尾香氣撲鼻的香魚，不僅滿足味蕾，也能吃得健康無負擔。（資料照）

盛夏之際，來上一尾香氣撲鼻的香魚，不僅滿足味蕾，也能吃得健康無負擔。（資料照）

挑選香魚時，應觀察魚眼是否清澈透明，魚身是否光滑、透明感，魚肚完整無破損，並確認表面黏液越多越新鮮，且無腐敗異味，才是上選。

最常見的吃法為鹽烤整尾香魚，但國健署也建議不妨嘗試以馬告、迷迭香或百里香等天然辛香料替代鹽巴調味，既能保留香魚原始風味，又更健康少負擔。

香魚屬於「豆魚蛋肉類」食物群，依循「#豆魚蛋肉類一掌心」的均衡攝取原則，與其他蛋白質來源輪流攝取，更有助於營養多樣化。盛夏之際，來上一尾香氣撲鼻的香魚，不僅滿足味蕾，也能吃得健康無負擔。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中