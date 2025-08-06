健康網》補過頭身體不happy 醫：6大營養素適量就好

西園醫院婦產科醫師邱筱宸表示，營養素不是補越多越好，應視情況適量補充，以免造成身體負擔；情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人擔心飲食攝取不均衡，經常習慣補充各種營養素。西園醫院婦產科醫師邱筱宸表示，有些營養素其實不是補越多越好，甚至補太多、補過頭，反而會讓身體吃不消。尤其是維生素B12、葉酸、維生素B6、鐵、鋅、脂溶性維生素（A、D、E、K）等6大營養素，應視個人所需，適量補充即可，以免造成身體負擔。

邱筱宸於臉書專頁「邱筱宸 醫師」發文指出，除一般人會補充保健品外，很多素食者為了補足營養，也習慣每天吃保健品。素食確實在某些營養素上較難從食物中取得，適量補充缺乏的營養素，對健康是有益，但若未經仔細評估，就有可能會發生重複攝取或劑量過高的情況。

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鐵補過多恐引起發炎反應

邱筱宸進而提及，以下6大營養素，補充前建議須特別注意劑量：

●維生素B12：這是純素食者（vegan）比較難從食物取得而需補充的營養，目前並沒有設定明確的安全上限，因人體對維生素B12尚未發現直接的中毒劑量。B12是水溶性的，多餘的通常會隨尿液排出，但仍建議維持血中濃度於正常範圍即可，過量並無額外好處。

●葉酸：對於準備懷孕的女性非常重要，建議備孕者要補充。但如果一般人每天額外補過多（尤其是又額外吃複方營養品的情況下），可能會掩蓋B12缺乏，導致神經系統問題被延誤處理。

●維生素B6：長期補充超過建議劑量，可能導致手腳麻、神經不適。

●鐵：補太多會便秘、腸胃不適，如噁心、腹痛、脹氣等，過量還可能產生過多自由基，引發體內氧化壓力和發炎反應。另外，長期鐵過量累積在體內，可能損害肝臟、心臟等器官。

●鋅：適量的鋅對免疫很重要，但過量會干擾其他礦物質的平衡。長期超高劑量鋅補充會抑制銅的吸收，導致體內缺銅。

●脂溶性維生素（A、D、E、K）：這些比較容易累積在體內，不像水溶性維他命會從尿液排出。因此，補過量可能對各器官造成潛在負擔。

切勿自行加量、重複補充

該怎麼補比較安心？邱筱宸建議遵循以下原則：認明檢驗合格的產品，千萬別吃來路不明、標示不清的營養品，否則有傷身風險；避免重複補充，重複吃就容易過量，食用前應先確認；看清劑量單位，尤其是國外進口的產品有時單位不同，須留意標示；切勿自行加量，按照建議劑量服用就好；若有疑慮應與醫師討論，請醫師評估目前補充方法是否合適，若同時有其他慢性病，也需醫師進行個人化診療和評估。

邱筱宸強調，最理想的方式是透過均衡的飲食去攝取營養，保健品只是輔助，不是主角。吃素是健康的選擇，適當補充缺乏的營養素也是重要的，但不要讓「怕缺乏」變成「補過頭」，剛剛好最好。

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