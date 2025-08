健康網》宋英奎走上絕路 醫：藉酒消愁磨損意志力

55歲的韓星宋英奎長期藉酒消愁,6月因酒駕被抓,心情更低迷。新光醫院精神科醫師張尚文表示,不少酒癮者還不知自己已上癮了。(取自Naver)



〔健康頻道/綜合報道〕55歲韓星宋英奎因經濟不景氣,演藝事業也不順遂,長期借酒消愁,6月因酒駕後,心情更是低迷,4日上午發現陳屍於車內。新光醫院精神科醫師張尚文表示,成癮物質長期使用下,會消耗傷害人的心智、意志力。他認為,戒癮成功的關鍵在腦,而不是心。

張尚文在個人臉書「James Chang」分享,30多年前擔任住院醫師時,聽老師談治療酒癮患者的慘痛經驗:「十幾個人做了4個月12次的戒酒團體治療,結束的時候大家都感動得抱頭痛哭,發誓這輩子再也不喝了。結果不到半年,每個人都又開喝了」。

張尚文指出,在1997年「科學」期刊《Science》出了一篇「成癮是腦病,而且這事很重要」(Addiction Is a Brain Disease, and It Matters),開啓了戒癮治療的新紀元。這篇文章至今已被學界徵引2564次。到了2021年,又有一篇「再探成癮做為腦病:為何這事仍然要緊,和強化觀念的需要」(Addiction as a brain disease revised: why it still matters, and the need for consilience)再度強調成癮的問題或說戒癮成功的關鍵在腦,而不在於心。

酒癮患者診斷符合6項需就診

台北市衛生局「衛教資料」分享,想要戒酒或被診斷為酒癮患者,診斷標準有以下11點:

●比預期還大量或長時間食用酒精。

●持續渴望或無法戒除、控制使用酒精。

●花很多時間買酒、喝飲料或從其效果中恢復。

●渴望,或有強烈的慾望想要的飲食。

●反過度飲酒導致無法完成工作、上學或居家的重大任務。

●儘管飲酒會導致持續或重複的社交或人際關係問題,但仍持續飲酒。

●因為飲酒而放棄或減少重要的社交、職業或休閒活動。

●在會傷害身體的性行為下重複飲酒。

●儘管知道飲酒可能引起持續或重複的生理或心理問題,仍持續飲酒。

●耐受性(tolerance)的定義為以下兩項:

1.顯著增加飲酒量的需求之一達到中毒或達到預期的效果

2.持續飲用相同劑量的酒但效果顯著降低

●戒斷(戒斷)的表現如下:

1.酒精戒斷症狀(酒精戒斷原則)

2.飲酒(或相近的物質,如安眠藥苯二氮平類)來解除或避免戒斷症狀



(11項中有2項以上者為酒精使用障礙,6項以上者為重度酒精使用障礙,但實際嚴重程度仍需至門診由醫師進行診斷性問卷後才能確定。)

☆ 飲酒過量 魚類健康 禁止酒駕☆

☆自由電子報關心您:自殺無法解決問題,勇敢求救不是弱者,社會處處有溫暖,一定能度過難關。 安心專線:1925 生命線協談專線:1995。 張老師專線:1980☆

