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健康網》宋英奎走上絕路 醫：藉酒消愁磨損意志力

2025/08/04 19:50

健康網》宋英奎走上絕路 醫：藉酒消愁磨損意志力

55歲的韓星宋英奎長期藉酒消愁，6月因酒駕被抓，心情更低迷。新光醫院精神科醫師張尚文表示，不少酒癮者還不知自己已上癮了。（取自Naver）

〔健康頻道／綜合報道〕55歲韓星宋英奎因經濟不景氣，演藝事業也不順遂，長期借酒消愁，6月因酒駕後，心情更是低迷，4日上午發現陳屍於車內。新光醫院精神科醫師張尚文表示，成癮物質長期使用下，會消耗傷害人的心智、意志力。他認為，戒癮成功的關鍵在腦，而不是心。

張尚文在個人臉書「James Chang」分享，30多年前擔任住院醫師時，聽老師談治療酒癮患者的慘痛經驗：「十幾個人做了4個月12次的戒酒團體治療，結束的時候大家都感動得抱頭痛哭，發誓這輩子再也不喝了。結果不到半年，每個人都又開喝了」。

張尚文指出，在1997年「科學」期刊《Science》出了一篇「成癮是腦病，而且這事很重要」（Addiction Is a Brain Disease, and It Matters），開啓了戒癮治療的新紀元。這篇文章至今已被學界徵引2564次。到了2021年，又有一篇「再探成癮做為腦病：為何這事仍然要緊，和強化觀念的需要」（Addiction as a brain disease revised: why it still matters, and the need for consilience）再度強調成癮的問題或說戒癮成功的關鍵在腦，而不在於心。

酒癮患者診斷符合6項需就診

台北市衛生局「衛教資料」分享，想要戒酒或被診斷為酒癮患者，診斷標準有以下11點：

●比預期還大量或長時間食用酒精。

●持續渴望或無法戒除、控制使用酒精。

●花很多時間買酒、喝飲料或從其效果中恢復。

●渴望，或有強烈的慾望想要的飲食。

●反過度飲酒導致無法完成工作、上學或居家的重大任務。

●儘管飲酒會導致持續或重複的社交或人際關係問題，但仍持續飲酒。

●因為飲酒而放棄或減少重要的社交、職業或休閒活動。

●在會傷害身體的性行為下重複飲酒。

●儘管知道飲酒可能引起持續或重複的生理或心理問題，仍持續飲酒。

●耐受性（tolerance）的定義為以下兩項：

1.顯著增加飲酒量的需求之一達到中毒或達到預期的效果

2.持續飲用相同劑量的酒但效果顯著降低

●戒斷（戒斷）的表現如下：

1.酒精戒斷症狀（酒精戒斷原則）

2.飲酒（或相近的物質，如安眠藥苯二氮平類）來解除或避免戒斷症狀

（11項中有2項以上者為酒精使用障礙，6項以上者為重度酒精使用障礙，但實際嚴重程度仍需至門診由醫師進行診斷性問卷後才能確定。）

☆ 飲酒過量 魚類健康 禁止酒駕☆

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